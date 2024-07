Nicki Minaj va fi pe scena SAGA, festival care se va desfășura la Romaero, București, în weekendul 5, 6 și 7 iulie, și va urca pentru prima dată pe o scenă din România.

Pe lângă recunoașterea sa la nivel global, Nicki Minaj este cunoscută și pentru cerințele sale extravagante atunci când vine vorba de performanțe live. Printre solicitările sale se numără un dressing room decorat în culori specifice, diverse tipuri de băuturi și alimente, dar și anumite echipamente tehnice pentru spectacolul său de la SAGA Festival. Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă ce show va oferi artista la București.

Mai exact, potrivit cancan.ro, Nicki Minaj a cerut, printre altele, următoarele:

260 de prosoape mari de baie – proaspăt curățate și uscate, să fie disponibile imediat la sosire. O gamă variată de gustări picante. O cameră spațioasă care să poată fi încuiată și să aibă covorul sau mocheta aspirată proaspăt. Glam room-ul lui Nicki Minaj trebuie să fie un spațiu de lucru și relaxare perfect setat la 24 grade Celsius înainte de sosirea echipei artistei. Lumina ar trebui să provină din lămpi și surse de iluminare indirectă, dar să fie suficient de puternică pentru a permite aplicarea machiajului – pe cât posibil, să se evite folosirea luminilor fluorescente de tavan.

Cine este Nicki Minaj?

Nicki Minaj, pe numele său real Onika Tanya Maraj-Petty, este o rapperiță, cântăreață și compozitoare de origine trinidadiană-americană, născută pe 8 decembrie 1982, în Saint James, Trinidad și Tobago. Crescută în Queens, New York, Minaj și-a câștigat faima prin stilul său muzical unic, versatilitatea vocală și personalitatea excentrică.

Minaj a intrat în atenția publicului larg la sfârșitul anilor 2000, odată cu lansarea mixtape-urilor „Playtime Is Over” (2007), „Sucka Free” (2008) și „Beam Me Up Scotty” (2009). În 2010, și-a lansat albumul de debut „Pink Friday”, care a atins rapid succesul comercial, ajungând pe primul loc în topul Billboard 200 și primind multiple discuri de platină. Single-ul „Super Bass” de pe acest album a devenit un hit global, consolidându-i statutul de superstar.

Pe parcursul carierei sale, Minaj a lansat numeroase hituri de succes, inclusiv „Starships”, „Anaconda”, „Bang Bang” (în colaborare cu Jessie J și Ariana Grande) și „Chun-Li”. Albumele sale ulterioare, precum „Pink Friday: Roman Reloaded” (2012), „The Pinkprint” (2014) și „Queen” (2018), au continuat să fie bine primite atât de critici, cât și de public, confirmându-i locul în industria muzicală.

Minaj a primit numeroase premii și nominalizări, inclusiv multiple premii BET Awards, MTV Video Music Awards și Billboard Music Awards. De asemenea, a fost prima femeie care a apărut pe lista „MTV’s Annual Hottest MC List” și a stabilit numeroase recorduri în topurile muzicale.

În afară de cariera muzicală, Nicki Minaj a avut apariții notabile și în industria filmului, participând în filme precum „Ice Age: Continental Drift” și „The Other Woman”. De asemenea, este recunoscută pentru influența sa în modă și pentru colaborările cu diverse branduri de lux și de cosmetice.

