Ceremonie cu plan de rezervă la Olympia! Flacăra olimpică pentru Milano-Cortina a fost aprinsă anticipat, din cauza vremii nefavorabile

Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 au aprins o flacără de rezervă, pentru a evita riscul ca norii să compromită ceremonia oficială de miercuri.

La Olympia, în Grecia, locul de origine al tradiției olimpice, organizatorii Jocurilor de iarnă de la Milano-Cortina au desfășurat luni o repetiție de urgență pentru ceremonia de aprindere a flăcării. Din cauza prognozei care anunță nori și vreme instabilă în ziua evenimentului oficial, s-a decis ca flacăra obținută în timpul repetiției să fie păstrată ca rezervă.

Actrița Mary Mina, în rolul preotesei antice, a folosit o oglindă concavă pentru a concentra razele soarelui asupra torței, reușind să aprindă flacăra în doar șapte secunde — exclusiv prin lumină naturală, fără mijloace artificiale. Momentul s-a desfășurat conform ritualului tradițional, cu o invocație simbolică adresată lui Apollo, zeul luminii.

Flacără de rezervă pregătită pentru siguranță totală

„Avem prognoze actualizate la fiecare două ore”, a explicat Jochen Farber, șeful biroului Olympic Channel din Lausanne. „Prognoza meteo se bazează pe 25-30 de modele matematice, comparate constant cu rezultatele reale. Echipa meteorologică a lucrat cu noi pentru a identifica scurta fereastră de soare potrivită pentru aprinderea flăcării.”

Situată la 320 de kilometri sud-vest de Atena, vechea Olympia rămâne locul sacru de unde începe, simbolic, fiecare ediție a Jocurilor Olimpice. Flacăra aprinsă acolo este considerată o legătură între festivalul antic și competițiile moderne.

Tradiție continuată și pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Organizatorii au procedat similar și înaintea Jocurilor de la Paris 2024, când vremea instabilă i-a determinat să aprindă o flacără suplimentară. După o scurtă ștafetă prin Grecia, flacăra pentru Milano-Cortina va porni într-un traseu impresionant de 63 de zile și 12.000 de kilometri, traversând toate cele 110 provincii italiene, înainte de a ajunge la ceremonia de deschidere de pe Stadionul San Siro, pe 6 februarie 2026.

Torța oficială, denumită „Essenziale”, este fabricată în Italia din aluminiu reciclat și dotată cu un mâner din polimer bio, fiind alimentată cu gaz provenit din surse regenerabile.

Milano-Cortina 2026, o ediție a premierelor

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6–22 februarie 2026) vor fi prima ediție găzduită în comun de două orașe și a treia organizată vreodată în Italia, după Cortina d’Ampezzo 1956 și Torino 2006. Evenimentul va include 116 probe cu medalii, debutul schi-alpinismului în programul olimpic, o creștere a participării feminine și revenirea jucătorilor din NHL la turneul de hochei pe gheață.

