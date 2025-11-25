Cercetătorii identifică cinci „ere” majore ale dezvoltării creierului uman – maturitatea cerebrală începe abia în jurul vârstei de 32 de ani

Unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată asupra funcționării creierului uman arată că dezvoltarea neurală nu urmează o linie continuă, ci este marcată de cinci mari etape de transformare. Oamenii de știință au analizat aproape 4.000 de scanări cerebrale, de la bebeluși de câteva luni până la adulți de peste 90 de ani, identificând patru momente de cotitură esențiale în organizarea conexiunilor neuronale: în jurul vârstelor de 9, 32, 66 și 83 de ani.

Profesorul Duncan Astle, specialist în neuroinformatică la Universitatea Cambridge și coordonator al studiului, afirmă că aceste descoperiri schimbă fundamental modul în care înțelegem parcursul biologic al creierului: „Nu vorbim de o evoluție constantă, ci de treceri bruște către noi moduri de funcționare. Identificarea acestor puncte vulnerabile ne poate ajuta să depistăm mai devreme momentele în care creierul este expus riscului de perturbare.”

Prima eră: copilăria (0–9 ani)

În primii ani de viață, creierul trece printr-un proces intens de „consolidare a rețelelor”. Milioanele de sinapse formate în copilărie sunt treptat rafinate, cele mai active fiind păstrate, iar eficiența globală a conexiunilor scade. În această perioadă, atât substanța cenușie, cât și cea albă cresc accelerat, grosimea corticală atinge un maxim, iar pliurile corticale se stabilizează.

A doua eră: adolescența (9–32 ani)

De la vârsta de 9 ani și până aproape de 32, creierul intră într-o etapă de rafinare progresivă. Volumul de substanță albă continuă să crească, iar eficiența comunicării între regiuni se îmbunătățește constant – aspect asociat cu performanțe cognitive din ce în ce mai bune. Cercetătorii subliniază că nu este vorba despre prelungirea adolescenței ca stare comportamentală, ci despre tiparul de dezvoltare al rețelelor neuronale.

Această perioadă este considerată crucială pentru sănătatea mintală, având în vedere că majoritatea tulburărilor psihice își fac debutul în acești ani.

A treia eră: maturitatea cerebrală (32–66 ani)

Schimbarea de direcție în jurul vârstei de 32 de ani este cea mai puternică dintre toate. Creierul intră într-o fază de stabilizare, caracterizată prin rețele mai bine compartimentate și printr-o evoluție mai lentă, corelată cu ceea ce alte studii descriu ca un „platou” al inteligenței și personalității. Cercetătorii sugerează că evenimente majore ale vieții – precum apariția copiilor – ar putea contribui la aceste transformări, deși nu au fost analizate direct în studiu.

A patra eră: îmbătrânirea timpurie (66–83 ani)

După 66 de ani, conexiunile dintre rețelele cerebrale încep să slăbească, reflectând procesele naturale de îmbătrânire și degradarea treptată a substanței albe.

A cincea eră: îmbătrânirea avansată (după 83 de ani)

Începând cu aproximativ 83 de ani, creierul intră într-o fază finală de reorganizare, marcată de scăderi suplimentare ale conectivității și de accelerarea proceselor degenerative.

Studiul oferă una dintre cele mai clare hărți de până acum ale felului în care se remodelează creierul de-a lungul vieții și deschide noi direcții de cercetare privind evoluția cognitivă, sănătatea mintală și riscurile asociate îmbătrânirii.

