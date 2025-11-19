Cercetătorii dezvăluie o tehnică ce reduce impactul traumelor în timpul somnului

Cercetătorii au identificat un mecanism neașteptat prin care creierul poate fi „redirecționat” în timpul somnului pentru a reduce intensitatea amintirilor negative și pentru a favoriza alternative pozitive. Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă PNAS, ar putea deschide drumul unor noi tratamente pentru tulburări precum depresia, anxietatea sau stresul post-traumatic.

Echipa de cercetare a demonstrat că în faza de somn non-REM creierul poate fi „ghidat” spre o amintire nouă, pozitivă, atunci când aceasta concurează cu una negativă veche. Totul se bazează pe folosirea unor indicii — cuvinte, sunete sau asocieri — care activează rețelele de memorie.

Cum funcționează procesul

Participanții la studiu au fost expuși inițial unor cuvinte inventate care erau asociate unor imagini neplăcute. După o zi în care aceste asocieri s-au stabilizat în memorie, jumătate dintre cuvinte au fost apoi legate de imagini plăcute, creând o competiție între două amintiri diferite legate de același indiciu.

În noaptea următoare, în timp ce participanții dormeau profund, cercetătorii au redat în șoaptă unele dintre aceste cuvinte. EEG-ul a confirmat că mintea adormită le-a recepționat fără a trezi subiecții, declanșând reactivarea rețelelor de memorie implicate.

CITEȘTE ȘI – Noua hartă globală a stresului tectonic arată unde scoarța Terrei este aproape să se fractureze

Rezultate surprinzătoare

A doua zi dimineață, cei testați își aminteau semnificativ mai puțin imaginile negative, dar numai în cazul cuvintelor care aveau și o asociere pozitivă și fuseseră redate în timpul somnului. Amintirile negative izolate nu au fost afectate.

În plus, participanții au avut mai multe „intruziuni pozitive” — momente în care, încercând să reamintească imaginea neplăcută, era recuperată spontan cea pozitivă. Chiar și reacțiile emoționale rapide la indiciu s-au schimbat: cuvintele păreau mai puțin negative.

EEG-ul a arătat că activitatea în banda theta, generată de indiciile redate în somn, prezicea ulterior o memorie pozitivă mai puternică. Cu alte cuvinte, creierul nu doar a receptat cue-ul, ci l-a folosit pentru a întări amintirea „competitoare” în timpul procesului de consolidare nocturnă.

Ce înseamnă descoperirea

Metoda nu șterge amintirile dureroase, dar le poate slăbi impactul emoțional, oferind loc pentru alternative mai sănătoase. Rezultatele sunt considerate un pas major către intervenții non-invazive care ar putea ajuta la tratarea traumelor și a tulburărilor emoționale.

Studiul sugerează că procesul decizional dintre o amintire pozitivă și una negativă poate fi modelat chiar în timpul somnului, folosind indicii subtile și mecanismele naturale ale creierului de reorganizare a memoriei.

Cercetătorii subliniază că tehnica necesită studii suplimentare înainte de a putea fi aplicată clinic, însă rezultatele inițiale sunt considerate „promițătoare și transformatoare” pentru viitorul terapiei memoriei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.