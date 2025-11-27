5.5 C
Centura Capitalei intră în șantier după ani de blocaje: începe lărgirea segmentului...

Centura Capitalei intră în șantier după ani de blocaje: începe lărgirea segmentului spre A2

Știirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

După ani de amânări, lucrările de lărgire pe ultimele secțiuni rămase ale Centurii Capitalei au fost în sfârșit reluate.

Cel mai important tronson este cel care intersectează Autostrada Soarelui (A2), zonă unde șoferii se confruntă frecvent cu ambuteiaje masive.

Deși durata șantierului este estimată la aproximativ doi ani, fluidizarea traficului ar putea fi resimțită încă din vara viitoare, odată cu finalizarea segmentelor din Autostrada A0 – inelul nord –, care vor prelua o parte din fluxul rutier.

Lărgire la două benzi pe sens între Cernica și Pantelimon

Lucrările sunt esențiale pentru zona Cernica–Pantelimon, două localități aflate în plină expansiune, și pentru conexiunea strategică către Autostrada A2, drumul principal către litoral.

Pe Centură urmează să fie construite și trei pasaje noi: unul în zona Cernica și două peste liniile ferate, lângă A2 și pe direcția București–Oltenița.

Lucrări întârziate, utilități complicate

Șantierul a debutat cu câteva luni întârziere, iar constructorul are la dispoziție doi ani pentru finalizare. Tronsonul DN2–A2 rămâne una dintre ultimele porțiuni unde centura se îngustează de la patru la două benzi, fapt ce îngreunează semnificativ traficul.

Deocamdată nu au fost impuse restricții de circulație, dar relocarea utilităților reprezintă principala provocare.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, explică:

„Se va lucra într-o primă etapă la partea de utilități și aici am avut față de studiul de fezabilitate – diferența a fost undeva de trei ori mai multe utilități pe toți cei 11 kilometri. Ele trebuie relocate și o parte se protejează în poziția în care e identificată această ceva”.

A0 ar putea prelua traficul încă din vară

Situația traficului s-ar putea îmbunătăți în a doua parte a anului, dacă ultimele segmente de pe Autostrada A0 vor fi finalizate în ritmul estimat.

Acestea vor crea o alternativă pentru vehiculele grele și pentru șoferii care vor să evite aglomerația Capitalei, legând localitățile din estul și sud-estul orașului.

Lucrări de lărgire sunt în desfășurare și pe un alt tronson al Centurii, între Jilava și Domnești.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioru
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
