Cele mai mari 10 pensii din sistemul public românesc depășesc în prezent suma de 10.000 de euro pe lună, după ce, anterior, în luna iulie, acestea ajungeau până la aproape 19.600 de euro.

Toate aceste pensii, obținute în baza contribuțiilor plătite pe parcursul anilor, au fost afectate de recentul regim fiscal introdus de Guvern, ce impune plata contribuției la sistemul de sănătate (CASS).

În luna iulie, cea mai mare pensie avea valoarea brută de 108.627 lei, fiind transformată în aproximativ 98.064 lei net, echivalentul a 19.600 de euro, după impozitare.

Însă, odată cu introducerea CASS de la 1 august, această sumă a scăzut la 88.558 lei net (17.700 de euro), înregistrând o diminuare de aproape 9.500 lei, adică circa 1.900 de euro.

Primele 10 pensii obținute pe bază de contribuție, cu valori mari și după noile taxe

Cele mai mari 10 pensii din România au rămas fiecare peste 10.000 de euro net lunar, cea mai mare fiind de 17.700 de euro. Astfel, deși au fost afectate de noile taxe, aceste pensii sunt în continuare obținute exclusiv pe bază de contribuție, nu sunt pensii speciale.

Locul doi în top avea, în luna iulie, o pensie netă de 85.367 lei (peste 17.000 de euro), care, după majorarea taxelor, a ajuns la 77.130 de lei (15.400 euro).

Podiumul include și alte pensii importante, precum cea de 81.292 lei (16.250 euro) în iulie, care a scăzut la 73.463 lei (14.700 euro) după introducerea noii taxe.

Ultima poziție în clasament, din luna trecută, o ocupa o pensie de 56.689 lei (aproximativ 11.300 euro), reducerea fiind de peste 1.000 de euro pe lună după noile reguli.

Suma medie a pensiei în România este de 560 de euro

Așadar, cele mai mari 10 pensii din România, chiar și cu contribuția la sănătate, depășesc fiecare în prezent 10.000 de euro lunar.

Suma medie a pensiei în țară este de 2.814 lei, echivalentul a 560 de euro, iar numărul pensionarilor depășește 4,5 milioane, conform datelor Casa Națională de Pensii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.