Cel puțin nouă capete de porc au fost lăsate în afara unor moschei din zona Parisului, anunță poliția

Poliția franceză a demarat marți o anchetă după ce nouă capete de porc au fost găsite în fața mai multor moschei din zona Parisului, a declarat șeful poliției din capitală, menționând că nu este exclus ca și alte descoperiri similare să apară, scrie AFP.

„Se fac toate eforturile pentru a identifica autorii acestor acte josnice”, a scris Laurent Nunez pe X.

Capetele au fost descoperite pe drumuri publice din Paris și în trei suburbii apropiate, potrivit autorităților locale.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a condamnat faptele, numindu-le „scandaloase” și „absolut inacceptabile”. „Vreau ca concetățenii noștri musulmani să-și poată practica religia în liniște”, a afirmat el.

Chems-Eddine Hafiz, rectorul Marii Moschei din Paris, a denunțat aceste „acte islamofobe” ca fiind „o etapă nouă și tristă în creșterea urii anti-musulmane”, făcând apel la „conștientizare și solidaritate națională împotriva acestei traiectorii periculoase”.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate musulmană din Uniunea Europeană, precum și cea mai mare populație evreiască din afara Israelului și Statelor Unite.

Mai multe state membre UE au raportat o creștere a urii anti-musulmane și a antisemitismului de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023, conform Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale.

Gruparea militantă palestiniană Hamas a lansat un atac asupra Israelului din Gaza pe 7 octombrie 2023, iar Israelul a răspuns cu un asalt neîntrerupt asupra Fâșiei Gaza, aflată sub controlul Hamas.

