miercuri, 3 decembrie 2025
Cel mai nebun meci al sezonului! Manchester City a condus cu 5-1, dar finalul a fost ireal

FotbalȘtirile zilei
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 26: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Manchester City and Feyenoord at City of Manchester Stadium on November 26, 2024 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Fulham a revenit incredibil, însă „cetățenii” au câștigat cu 5-4.

Manchester City și Fulham au oferit marți seara, pe Craven Cottage, cel mai spectaculos meci al actualei ediții de Premier League. „Cetățenii” au condus cu 5-1 în minutul 54, dar finalul a devenit un thriller total, londonezii apropiindu-se la un singur gol și ratând chiar șansa egalării în prelungiri. Trupa lui Pep Guardiola s-a impus cu 5-4 și a redus la două puncte ecartul față de liderul Arsenal.

Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17 și a bifat cu această ocazie o bornă istorică: 100 de goluri în Premier League, devenind cel mai rapid jucător din istoria competiției care atinge această performanță, după doar 111 meciuri. Norvegianul a spart și ghinionul ultimelor trei etape, în care nu reușise să marcheze. City a continuat recitalul ofensiv în prima parte, majorând avantajul prin Tijjani Reijnders în minutul 37 și Phil Foden în minutul 44. Fulham a punctat înainte de pauză prin Emile Smith Rowe, însă repriza secundă a început tot cu gol pentru oaspeți.

Fulham, revenire istorică după 1-5, dar insuficientă pentru a smulge puncte

La doar trei minute după reluare, Phil Foden a făcut „dubla” și scorul a devenit 4-1. Șase minute mai târziu, Sander Berge și-a înscris în proprie poartă, iar tabela arăta 5-1 pentru Manchester City. De aici, însă, scenariul s-a schimbat radical. Alex Iwobi a redus din diferență în minutul 57, iar Samuel Chukwueze a declanșat nebunia pe final cu o dublă marcată în minutele 73 și 78, cu validarea reușitelor după intervenția VAR. Fulham a împins meciul la limită și a fost aproape de o revenire istorică, având o ocazie uriașă în prelungiri, dar City a rezistat.

Cursa nebună de pe Craven Cottage s-a încheiat cu victoria „cetățenilor”, însă meciul rămâne memorabil datorită celor nouă goluri înscrise și a unei reveniri spectaculoase din partea gazdelor. Deși la 3-0 și ulterior 5-1 totul părea închis, Fulham a transformat finalul într-unul dramatic, ridicând tribunele în picioare. Manchester City pleacă totuși cu toate punctele, iar performanța lui Haaland rămâne punctul central al serii, norvegianul doborând recordul lui Alan Shearer, care ajunsese la 100 de goluri după 124 de partide.

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
