Cei doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală care au fost reținuți sub acuzația de ucidere din culpă au primit control judiciar pe 60 de zile.

Cei doi medici sunt acuzați că nu au îngrijit corespunzător un pacient. Bolnavul a murit, iar familia cere să se facă dreptate.

„În perioada 26 – 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni», suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, arăta miercuri Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Omisiunile celor doi medici suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025.

Cei doi sunt acuzați și de fals în acte oficiale



În cauză s-a mai stabilit că, în exercitarea atribuțiilor de medic curant, suspectul, urmărind să creeze o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite, precum și de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienților arși, a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale.

„Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile. Ulterior, suspectul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării”, mai arătau procurorii.

Cei doi suspecți au fost reținuți, miercuri, pentru o durată de 24 de ore.

