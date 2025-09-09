Cei 45 de militari columbieni sechestrați într-o zonă a rebelilor din fosta gherilă FARC au fost eliberați

Foto Facebook Thomas Watts, 20 decembrie 2022

Cei 45 de militari care mai erau sechestrați de duminică într-o zonă controlată de rebelii disidenți din fosta gherilă FARC în sud-estul Columbiei au fost eliberați luni, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, transmit AFP și Reuters.

Sute de locuitori luaseră ostatici 72 de soldați după o operațiune militară în Canon del Micay, o zonă de producție de cocaină, unde operează rebeli care s-au desolidarizat de acordul de pace istoric între guvern și FARC.

Armata reușise să elibereze 27 de militari duminică.

