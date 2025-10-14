Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro, pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud în urma războiului de opt zile din august 2008, transmite AFP.

CEDO a constatat că stabilirea liniilor de demarcație începând cu 2009 a încălcat drepturile a aproximativ 29.000 de locuitori, acordând despăgubiri pentru restricțiile impuse asupra accesului la domiciliu, pământuri și familie.

O parte a victimelor va fi despăgubită și pentru privarea de educație în limba georgiană, iar aproximativ 2.500 de persoane pentru detenție ilegală în urma trecerii liniei de demarcație.

Rusia refuză să achite

Deși Rusia este teoretic responsabilă pentru încălcările Comisiei Europene a Drepturilor Omului comise înainte de excluderea sa din Consiliul Europei (CoE) în 2022, Moscova nu mai recunoaște hotărârile CEDO drept constrângătoare și refuză plata despăgubirilor.

„Comitetul Miniştrilor (CoE) continuă să supravegheze executarea hotărârii pe care Curtea a pronunţat-o împotriva Rusiei”, precizează CEDO, subliniind obligativitatea plății, chiar dacă aplicarea efectivă rămâne incertă.

CEDO califică procesul de „frontierizare” drept instaurarea de linii administrative de demarcație în interiorul teritoriului Georgiei, care a provocat restricții ilegale pentru cel puțin 23.000 de persoane de origine georgiană.

