Vineri dimineață, traficul rutier este afectat de ceață în 19 județe și în Capitală, inclusiv pe principalele autostrăzi: A0, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești și A7 Buzău–Focșani.

„Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti, iar pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Iaşi, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman şi Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri”, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

În condițiile de vizibilitate extrem de scăzută, autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să adapteze viteza, să folosească corespunzător sistemele de iluminare și să evite depășirile riscante.

Totodată, polițiștii atrag atenția asupra creșterii distanței de siguranță dintre vehicule.

Atenționare pentru pietoni

Reprezentanții Centrului Infotrafic subliniază că și pietonii trebuie să dea dovadă de prudență sporită:

„Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, mai afirmă aceștia.

