Ceahlăul Piatra Neamț, la un pas de colaps! Fostul finanțator trage semnalul de alarmă: „Dacă nu se găsește sprijin, sfârșitul e aproape”

Echipa emblematică a Moldovei riscă să dispară din fotbalul românesc, după decenii de tradiție.

Situație dramatică la Ceahlăul Piatra Neamț, una dintre formațiile cu istorie bogată în fotbalul românesc. Clubul, care a scris pagini importante în Liga 1 la începutul anilor 2000, se confruntă acum cu o criză financiară profundă și riscă să intre în faliment.

Fostul finanțator Anton Măzărianu, omul care a susținut echipa în ultimii ani, a confirmat că formația nemțeană este aproape de colaps. După un sezon precedent promițător, în care echipa a fost aproape de calificarea în play-off-ul Ligii 2, actuala ediție este una dezastruoasă: Ceahlăul ocupă locul 15, cu doar câteva puncte peste linia retrogradării.

Anton Măzărianu: „Dacă nu se găsește finanțare, sfârșitul e aproape”

Fostul patron al clubului a anunțat că s-a retras definitiv din conducerea echipei, dar că este dispus să sprijine planul de redresare dacă autoritățile locale și mediul privat se implică.

„Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe. Cu toate că echipa de management face tot ce poate, din păcate nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț”, a declarat Măzărianu pentru Digi Sport.

Omul de afaceri a precizat că, în ritmul actual, echipa ar putea dispărea în doar câteva săptămâni dacă nu se intervine urgent.

„Dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate. Problema este că trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta, să facă ceva pentru echipă. Se fac foarte multe lucruri pentru cluburile mici din Neamț, dar nimic pentru echipa de fotbal”, a mai spus el.

Datorii de peste 2,5 milioane de euro

Potrivit fostului finanțator, Ceahlăul se află în insolvență, însă există o șansă de reorganizare, dacă se găsesc parteneri dispuși să investească.

„Echipa este în insolvență și în felul acesta se poate pleca de la zero. Două milioane de euro sunt datorii la mine, restul de 500.000 de euro la ANAF. Se pot rezolva. Pot să mi le asum, să plătesc ratele la ele pe perioada insolvenței, dar este momentul în care se poate pleca de la zero”, a explicat Măzărianu.

Ceahlăul Piatra Neamț, care a evoluat ani la rând în prima ligă și a avut jucători emblematici precum Dinu Todoran, Eugen Trică sau Sorin Frunză, riscă să urmeze soarta altor cluburi de tradiție care au dispărut din fotbalul românesc – printre ele Mioveni, Pandurii Târgu Jiu sau CSM Focșani.

