Naftogaz din Ucraina a refuzat să-și reînnoiască acordul de tranzit de cinci ani cu Gazprom din Rusia

Aprovizionarea Rusiei cu gaz către Europa a scăzut dramatic, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în februarie 2022 și a determinat Uniunea Europeană să-și reducă dependența de gazul rusesc. Moscova a petrecut o jumătate de secol, construindu-și cota de piață europeană a gazelor, care la vârf era de aproximativ 35%, dar a scăzut la aproximativ 8%, scrie Reuters.

De la 1 decembrie, UE a primit mai puțin de 14 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze din Rusia prin Ucraina, în scădere față de 65 de miliarde de metri cubi/an, când a început ultimul contract de cinci ani în 2020. Comisia Europeană a declarat că volumul poate fi înlocuit în totalitate cu gaz natural lichefiat și importuri de conducte, din afara Rusiei.

Moscova a pierdut cota de piață în fața unor rivali precum Norvegia, Statele Unite și Qatar. Rusia ar putea câștiga în jur de 5 miliarde de dolari din vânzările prin Ucraina în acest an, pe baza unei previziuni a prețului mediu al gazelor guvernamentale ruse de 339 de dolari la 1.000 de metri cubi, arată calculele Reuters.

Ucraina câștigă anual, între 800 de milioane și un miliard de dolari, din taxe de tranzit. Prețurile gazelor din UE au crescut în 2022, până la maxime record, după pierderea aprovizionării rusești. Acum, livrările prin Ucraina s-au încheiat, iar oficialii și comercianții UE spun că este puțin probabil să se repete ce s-a întâmplat în 2022, având în vedere volumele modeste de acum și numărul mic de clienți rămași.

Cine este implicat?

Ruta Ucraina deservește Austria și Slovacia. Austria a primit cea mai mare parte din gazul său prin Ucraina, în timp ce Slovacia ia aproximativ 3 miliarde de metri cubi de la Gazprom pe an, aproximativ două treimi din nevoile sale. Gazprom a oprit furnizarea către OMV din Austria, la mijlocul lunii noiembrie, din cauza unei dispute contractuale, dar volumele s-au menținut constant pe traseu, pe măsură ce alți cumpărători au intervenit. Slovacia a spus că pierderea aprovizionării rusești nu i-ar afecta consumul și că are contracte de aprovizionare diversificate.

Ce opțiuni au cumpărătorii

Cele mai multe rute de gaze rusești către Europa sunt închise, inclusiv Yamal-Europe prin Belarus și Nord Stream, pe sub Marea Baltică. O opțiune este conducta TurkStream către Turcia, pe sub Marea Neagră sau Bulgaria, Serbia, Ungaria. Cu toate acestea, capacitatea este limitată. Aprovizionarea cu gaze a Slovaciei ar putea proveni din Ungaria, aproximativ o treime din Austria și restul din Republica Cehă și Polonia, potrivit autorității de reglementare în domeniul energiei austriece E-Control. Austria nu ar trebui să se confrunte cu întreruperi, deoarece s-a pregătit pentru schimbarea aprovizionării, a spus autoritatea sa de reglementare. Este probabil ca Republica Cehă să profite de mai multă aprovizionare de la conductele germane, având o scutire de la o taxă internă germană pe gaz, de la 1 ianuarie. Republica Cehă a declarat că este pregătită să ofere Slovaciei capacități de tranzit și stocare a gazelor. Rusia furnizează Republicii Moldova aproximativ 2 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Este transportat prin Ucraina până în regiunea separatistă a Transnistriei, unde este folosit pentru a genera energie ieftină care este vândută în părțile controlate de guvern ale Moldovei.

Gazprom a declarat că intenționează să suspende furnizarea la 1 ianuarie, invocând facturile neplătite. Premierul moldovean Dorin Recean a condamnat decizia, dar a spus că țara are surse diversificate de aprovizionare. Țara plănuiește măsuri pentru reducerea consumului cu cel puțin o treime de la 1 ianuarie. În ceea ce privește Ucraina, securitatea aprovizionării nu va fi afectată, deoarece nu utilizează gaz de tranzit rusesc, a spus Comisia Europeană.

De unde vine gazul

Conducta Urengoy-Pomary-Uzhgorod din epoca sovietică transportă gaz din Siberia, prin orașul Sudzha, care este acum sub controlul forțelor militare ucrainene, din regiunea Kursk din Rusia. Trece prin Ucraina până în Slovacia, unde conducta se împarte în ramuri care merg spre Cehia și Austria. Transnistria se învecinează cu Ucraina și primește și gaz rusesc prin Ucraina.

