Atunci când vinzi o mașină, procesul nu se încheie odată cu semnarea unui simplu Contract de Vânzare-Cumpărare Auto. Din punct de vedere legal, vânzarea trebuie declarată și la autoritățile fiscale din localitatea unde este înregistrat vânzătorul, în termen de maximum 30 de zile de la data tranzacției. Această obligație nu este doar o formalitate birocratică – nerespectarea termenului poate avea consecințe neplăcute, inclusiv amenzi sau chiar litigii în instanță.

În continuare, vom explica pas cu pas ce presupune această obligație, ce se întâmplă dacă nu este respectată și cum te poți proteja corect atunci când vinzi o mașină.

1. De ce trebuie anunțată vânzarea la Direcția Fiscală

Când o mașină își schimbă proprietarul, Direcția Fiscală trebuie informată pentru a actualiza baza de date privind contribuabilii locali. Această informare are un scop clar:

radierea vehiculului din evidențele fiscale ale vânzătorului;

înregistrarea mașinii pe numele cumpărătorului;

încetarea obligației de plată a impozitului auto pentru vechiul proprietar.

În lipsa acestei informări, sistemul fiscal consideră că mașina încă aparține vânzătorului, iar acesta continuă să fie responsabil pentru plata impozitului și pentru orice obligații legate de vehicul.

Prin urmare, notificarea vânzării nu este opțională – este o etapă obligatorie și esențială pentru a evita complicațiile ulterioare.

2. Ce documente trebuie depuse la Direcția Fiscală

Pentru a declara vânzarea, vânzătorul trebuie să se prezinte la Direcția Fiscală a localității de domiciliu cu următoarele documente:

1. Contractul de Vânzare-Cumpărare Auto – semnat în original de ambele părți.

2. Actul de identitate al vânzătorului (în copie).

3. Certificatul de înmatriculare (talonul) – doar pentru evidență, nu se reține.

4. Cartea de identitate a vehiculului (CIV) – copie.

5. Formularul tip de scoatere din evidența fiscală (se completează pe loc, la ghișeu).

După verificarea documentelor, Direcția Fiscală eliberează o dovadă de radiere din evidențele fiscale, document esențial pentru cumpărător, care va trebui să-l depună ulterior la Direcția Fiscală de la domiciliul său pentru a înscrie mașina pe numele lui.

3. Ce prevede legea: termenul de 30 de zile

Legea impune un termen clar pentru declararea vânzării: 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Această prevedere apare în Codul Fiscal (art. 497 alin. 4), care stabilește că „persoanele care înstrăinează mijloacele de transport au obligația să declare acest fapt la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data înstrăinării”.

Termenul începe să curgă din ziua imediat următoare celei în care s-a semnat contractul. Dacă vânzarea are loc, de exemplu, pe 2 mai, notificarea trebuie depusă cel târziu pe 1 iunie.

4. Ce se întâmplă dacă vânzătorul nu respectă termenul

Mulți vânzători ignoră sau amână declararea vânzării, considerând că odată ce mașina a fost predată cumpărătorului, responsabilitatea dispare. În realitate, neanunțarea Direcției Fiscale poate genera probleme serioase, dintre care cele mai frecvente sunt:

a) Continuarea obligației de plată a impozitului auto

Până când Direcția Fiscală radiază mașina din evidențele tale, tu rămâi obligat să plătești impozitul anual. Chiar dacă ai vândut mașina cu luni în urmă, sistemul fiscal te consideră în continuare proprietar.

Rezultatul? Poți primi somații, penalități și chiar popriri dacă nu plătești impozitul.

b) Amenzi pentru nedeclarare

Autoritățile locale pot aplica amenzi contravenționale pentru nedeclararea în termen. Sancțiunile diferă de la un oraș la altul, dar de regulă se situează între 100 și 500 de lei.

Deși suma pare mică, problema reală apare atunci când impozitul se acumulează ani la rând, iar datoria crește.

c) Posibile litigii sau confuzii juridice

Dacă noul proprietar nu înmatriculează mașina pe numele său, în evidențele MAI și ale ANAF vehiculul apare în continuare pe numele tău. În acest caz:

toate amenzile de circulație pot ajunge la tine;

în caz de accident, poliția poate considera că mașina îți aparține;

dacă noul proprietar comite infracțiuni (ex: fugă de la locul faptei, conducere fără RCA), vei fi contactat tu pentru explicații.

Au existat cazuri în care foștii proprietari au fost chemați în instanță sau citați de Poliție pentru fapte comise cu mașini vândute de ani buni, tocmai din cauză că nu au notificat vânzarea la timp.

5. Cumpărătorul nu a trecut mașina pe numele lui — ce faci?

Una dintre cele mai neplăcute situații apare atunci când cumpărătorul nu își face actele la timp. Legea îi oferă și lui 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate la serviciul de înmatriculări.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, mașina rămâne cu fostul proprietar în acte.

Într-un asemenea caz, dovada că ai declarat vânzarea la Direcția Fiscală te protejează legal. Practic, demonstrezi că ai făcut tot ce ține de tine, iar răspunderea trece exclusiv în sarcina cumpărătorului.

Dacă nu ai această dovadă, situația devine complicată — trebuie să demonstrezi prin alte mijloace (martori, extrase bancare, copii ale contractului) că mașina nu îți mai aparține.

6. Ce se întâmplă dacă vânzarea este între două județe diferite

Dacă vânzătorul și cumpărătorul locuiesc în localități diferite, fiecare trebuie să anunțe propria Direcție Fiscală:

vânzătorul depune notificarea și scoate mașina din evidențele sale;

cumpărătorul merge cu aceleași documente (inclusiv dovada de radiere a vânzătorului) și înscrie mașina la impozit pe numele lui.

În lipsa acestei sincronizări, pot apărea confuzii — uneori ambele părți ajung să figureze în paralel în sistem, iar impozitul se dublează. De aceea, este recomandat ca în momentul semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Auto, ambele părți să stabilească clar când merg la fisc pentru a încheia procedura.

7. Poți rezolva totul online?

În ultimii ani, tot mai multe primării oferă posibilitatea declarării vânzării online, prin platformele locale de tip ghiseul.ro sau prin portalurile proprii ale Direcțiilor de Impozite și Taxe.

Pentru aceasta, trebuie să încarci:

Contractul de Vânzare-Cumpărare Auto semnat și scanat;

copia actului de identitate;

cererea tip completată electronic.

Este o soluție rapidă și sigură, care te scutește de drumuri și cozi.

Este o soluție rapidă și sigură, care te scutește de drumuri și cozi.

8. Ce faci dacă ai depășit termenul de 30 de zile

Dacă realizezi că nu ai declarat vânzarea în termen, este important să acționezi cât mai repede.

Direcția Fiscală poate primi notificarea și după expirarea termenului, dar te poate sancționa contravențional.

Cu toate acestea, radierea se va face retroactiv de la data înscrisă în contract, ceea ce înseamnă că nu vei plăti impozitul pentru lunile următoare.

Practic, chiar dacă primești o amendă, îți poți rezolva problema definitiv și evita consecințe mai grave. Nu lăsa situația nerezolvată – odată cu digitalizarea bazelor de date, toate autoritățile comunică între ele, iar neconcordanțele sunt rapid detectate.

9. De ce este esențial un contract complet și corect redactat

Un Contract de Vânzare-Cumpărare Auto nu este doar o formalitate scrisă – este proba juridică principală că ai înstrăinat vehiculul.

Pentru a fi valabil, trebuie să conțină:

datele complete ale vânzătorului și cumpărătorului;

descrierea exactă a vehiculului (serie șasiu, număr de înmatriculare, marcă, model, an fabricație);

prețul de vânzare;

data și semnăturile ambelor părți.

Un contract incomplet sau neconform poate fi respins de Direcția Fiscală sau de Poliție, ceea ce duce la blocarea întregului proces.

De aceea, este recomandat să folosești un model verificat, precum cel generat automat pe site-ul Contract Vanzare Cumparare Auto, unde documentul este actualizat permanent conform legislației în vigoare și poate fi descărcat imediat în format PDF, gata de tipărire.

10. Sfaturi practice pentru a evita problemele după vânzare

1. Păstrează întotdeauna o copie a contractului, în format fizic și digital.

2. Mergi personal la Direcția Fiscală imediat după vânzare – ideal în primele 2-3 zile.

3. Verifică dacă cumpărătorul a înmatriculat mașina (poți solicita o confirmare informală după 90 de zile).

4. Nu lăsa cumpărătorul să plece fără actele semnate în dublu exemplar.

5. Folosește doar contracte oficiale – nu te baza pe modele neactualizate descărcate de pe forumuri.

6. Informează-ți și asiguratorul RCA că nu mai ești proprietar – pentru a evita notificările legate de polița veche.