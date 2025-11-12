Ce decizie a luat TVR, după moartea lui Horia Moculescu

Horia Moculescu s-a stins la vârsta de 88 de ani pe data de 12 noiembrie 2025, lăsând în urmă un repertoriu bogat și iubit.

Televiziunea Română dedică această săptămână marelui artist Horia Moculescu, printr-o serie de programe speciale difuzate pe mai multe posturi TVR.

Începând de miercuri, 12 noiembrie 2025, TVR 1 difuzează, de la ora 22.00, o ediție de colecție „Dosar România”, iar românii din diaspora o pot urmări vineri, 14 noiembrie, la TVR Internațional. Tot în această seară, de la ora 21.00, la TVR 2 și TVR Internațional, publicul îl va revedea pe artist într-un dialog emoționant cu Irina Păcurariu, în emisiunea „Rețeaua de idoli”.

Seria omagială continuă sâmbătă, 15 noiembrie, la TVR 3, cu ediția aniversară „Atenție, se cântă!”, iar duminică, 16 noiembrie, de la ora 14.00, TVR 2 difuzează o ediție plină de emoție a emisiunii „Confesiuni”, care dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a maestrului Horia Moculescu.

Mesajul TVR, după moartea lui Horia Moculescu

„Televiziunea Publică regretă trecerea în nefiinţă a lui Horia Moculescu, unul dintre cei mai iubiţi şi apreciaţi oameni de muzică din România. De-a lungul unei cariere impresionante, celebrul pianist, interpret și compozitor a semnat peste 500 de piese care au încântat generaţii de români.

În semn de preţuire şi adânc respect față de unul dintre oamenii care și-au legat destinul de TVR, posturile Televiziunii Române şi-au modificat grilele şi au programat emisiuni în memoria lui Horia Moculescu:

Astăzi, de la ora 22.00, TVR 1 difuzează o ediție de colecție „Dosar România”, dedicată marelui artist, pe care românii din diaspora o vor putea urmări vineri, de la 23.30, la TVR Internațional.

Tot astăzi, la TVR 2 şi TVR Internațional de la ora 21.00 (și joi, de la 18.00, pe TVR Cultural) îl vom revedea pe Horia Moculescu într-un dialog memorabil cu Irina Păcurariu la „Rețeaua de idoli”.

Duminică, de la 14.00, TVR 2 programează o ediție încărcată de emoție a emisiunii portret „Confesiuni”, unde vom cunoaște o altă față a celui care a fost Horia Moculescu.

TVR 3 ne invită pe scena show-lui „Atenție se cântă!”, sâmbătă, de la ora 19.00, ediția care a marcat aniversarea de zece ani a producției, presărată cu momente artistice susținute de regretatul compozitor și interpret.

Dincolo de luminile scenei, Horia Moculescu a strălucit în studiourile TVR, unde a realizat și prezentat sute de ediții ale emisiunii „Atenție, se cântă!”. Totodată, celebrul compozitor a fost și Director al Departamentului Divertisment TVR, în perioada 1997-1999, a fost membru al juriului Festivalului Internațional Cerbul de Aur și a participat la numeroase alte producții ale Televiziunii Publice: „Dicționar Muzical Distractiv – Literele X, Y,Z”, programe de Revelion, „Album Duminical”, ediții ale Festivalului Mamaia și ale Festivalului Internațional Cerbul de Aur, „Soarele, marea si noi”, „Un zâmbet pentru vârsta a treia”, „Stele de 5 stele”.

Mulțumim pentru tot, Maestre!”

