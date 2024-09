Preşedintele român Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, o întâlnire cu premierul armean Nikol Paşinian, pe marginea Adunării Generale a ONU, cu care a discutat, printre altele, despre stabilitatea regională şi securitate.

„Astăzi, pe marginea #UNGA 79 de la New York, am avut o întâlnire foarte bună cu premierul armean Nikol Paşinian, cu care am discutat chestiuni importante de pe agenda internaţională, dar şi despre stabilitatea regională şi securitate, precum şi despre dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi cooperare”, a postat Klaus Iohannis pe contul său de X.

Klaus Iohannis a susţinut miercuri un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în care a pledat pentru susţinerea atâta timp cât va fi nevoie a Ucrainei în războiul ei cu Rusia şi pentru încetarea ostilităţilor în Fâşia Gaza, prin încheierea unui acord de pace care să permită eliberarea ostaticilor Hamas şi transportul de ajutor umanitar pentru civilii din Gaza.

În acelaşi timp, el a pledat pentru mai multă cooperare şi mai multă solidaritate, despre care a spus că vor reprezenta întotdeauna răspunsul la problemele lumii.

„Principala noastră provocare este găsirea soluţiilor atât de necesare pentru restabilirea şi protejarea păcii. În caz contrar, ordinea internaţională şi dreptul internaţional sunt irosite. Atunci când diplomaţia este cel mai dificil instrument de folosit, exact atunci este momentul în care trebuie să o utilizăm cel mai mult”, a spus şeful statului român în discursul susţinut la ONU.

Klaus Iohannis va zbura la New York la summitul ONU cu avionul privat de lux Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg

Președintele Klaus Iohannis va zbura la New York pentru summitul ONU cu un avion privat de lux Gulfstream G550, operat de Global Jet Luxemburg, iar această călătorie are loc într-un context politic tensionat, având în vedere controversa generată de un amendament propus de PNL, care i-ar permite lui Iohannis să candideze la Senat, în ciuda restricțiilor constituționale.



Zborul va dura aproximativ nouă ore, fără escală, și este programat să înceapă din Constanța, potrivit BoardingPass.

