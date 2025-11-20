CCR lovitură pentru Guvern: va discuta sesizarea pe legea pentru taxele locale și taxele auto pe 4 februarie 2026

CCR lege taxe auto locale

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, joi, să discute sesizarea la legea prin care ar trebui să crească taxele locale și taxele auto de la 1 ianuarie 2026, pe data de 4 februarie 2026. Astfel, legea nu va putea intra în vigoare la data dorită de Guvern.

Legea a mai fost contestată la CCR, în septembrie, după asumarea răspunderii, și a fost declarată neconstituțională. Ulterior, Parlamentul a corectat legea pe care a adoptat-o pe 18 noiembrie. Legea a fost din nou contestată de AUR la CCR, iar termenul stabilit de judecători este 4 februarie.

Legea prevede ca impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

Firmele fără cont bancar vor deveni inactive

De asemenea, legea stabilea mai multe măsuri fiscale, printre care:

-taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE

-firmele fără cont bancar vor fi declarate inactive

-firmele noi, obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile

-capital minim de 500 de lei pentru SRL-uri

-noi reguli la impozitarea veniturilor din chirii: Cotă forfetară de 30%

-praguri maxime pentru eșalonarea la plată

-reglementări la vânzarea online a bunurilor confiscate sechestrate de Fisc

-impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat

-noi reglementări la CASS pentru veniturile din activităţi independente

-impozite majorate pentru câştigurile pe bursă

-impozitare de 16% la tranzacțiile cu criptomonede.

