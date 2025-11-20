De către

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, joi, să discute sesizarea la legea prin care ar trebui să crească taxele locale și taxele auto de la 1 ianuarie 2026, pe data de 4 februarie 2026. Astfel, legea nu va putea intra în vigoare la data dorită de Guvern.

Legea a mai fost contestată la CCR, în septembrie, după asumarea răspunderii, și a fost declarată neconstituțională. Ulterior, Parlamentul a corectat legea pe care a adoptat-o pe 18 noiembrie. Legea a fost din nou contestată de AUR la CCR, iar termenul stabilit de judecători este 4 februarie.

Legea prevede ca impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

Firmele fără cont bancar vor deveni inactive

De asemenea, legea stabilea mai multe măsuri fiscale, printre care:

-taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE

-firmele fără cont bancar vor fi declarate inactive

-firmele noi, obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile

-capital minim de 500 de lei pentru SRL-uri

-noi reguli la impozitarea veniturilor din chirii: Cotă forfetară de 30%

-praguri maxime pentru eșalonarea la plată

-reglementări la vânzarea online a bunurilor confiscate sechestrate de Fisc

-impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat

-noi reglementări la CASS pentru veniturile din activităţi independente

-impozite majorate pentru câştigurile pe bursă

-impozitare de 16% la tranzacțiile cu criptomonede.

