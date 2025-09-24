Într-un comunicat oficial emis după ședința de aproximativ o oră și jumătate, CCR a anunțat că amână evaluarea pentru patru legi și respinge sesizarea privind legea care a primit undă verde

Judecătorii Curții Constituționale au decis, miercuri, să respingă sesizarea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva legii care vizează eficientizarea activității autorităților administrative autonome, în timp ce pronunțarea asupra celorlalte patru legi, adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, a fost amânată pentru 8 octombrie.

Contestațiile împotriva proiectelor legislative au fost depuse de AUR, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat legea privind pensionarea magistraților. Într-un comunicat oficial, emis după ședința de aproximativ o oră și jumătate, CCR a anunțat că amână evaluarea pentru patru legi și respinge sesizarea privind legea care a primit undă verde.

Legea aprobată de CCR urmează să fie trimisă președintelui Nicușor Dan, care poate decide promulgarea acesteia, returnarea în Parlament sau sesizarea, la rândul său, a Curții Constituționale.

Sesizările opoziției au vizat patru proiecte, pentru care au fost inițiate și moțiuni de cenzură eșuate:

Legea privind măsuri în domeniul sănătății

Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Legea reformei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ANCOM și ANRE

Legea privind măsuri fiscale

AUR, împreună cu formațiunile POT și SOS România, au depus câte două contestații pentru fiecare proiect, una de la senatori și una de la deputați, rezultând, în total, nouă sesizări aflate în atenția CCR.

De asemenea, Curtea Supremă a atacat legea legată de pensiile magistraților. Premierul Ilie Bolojan a avertizat în mai multe rânduri că, dacă legea privind pensiile magistraților va fi respinsă de CCR, va lua în considerare demisia, argumentând că Guvernul pe care îl conduce, nu va mai avea legitimitatea de a implementa alte reforme.

„Când ai un proiect-cheie care stabilește baza pentru decizii similare, dacă acesta nu trece, este dificil să presupui că Guvernul mai poate veni cu alte măsuri în domenii conexe”, a declarat Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

Decizia CCR așteptată pe 8 octombrie, va clarifica soarta celor patru legi rămase și va influența strategia Guvernului în privința reformelor viitoare, mai ales în contextul tensiunilor politice și al presiunilor opoziției.

