Căutările pentru Malaysia Airlines Flight 370 vor fi reluate pe 30 decembrie

Autoritățile din Malaezia au anunțat miercuri că misiunea de căutare în adâncul oceanului a avionului Malaysia Airlines Flight 370 va fi reluată pe 30 decembrie, oferind noi speranțe de a localiza aparatul care a dispărut fără urmă acum mai bine de un deceniu.

Reîncep căutările pentru Malaysia Airlines Flight 370

Boeing-ul 777 a dispărut de pe radar la scurt timp după decolarea din Kuala Lumpur pe 8 martie 2014, fiind la bordul său 239 de persoane, majoritatea cetățeni chinezi, într-un zbor spre Beijing. Datele satelitare au indicat că avionul a deviat de la traseul său inițial și s-a îndreptat spre sud, în zona sudică îndepărtată a Oceanului Indian, unde se crede că s-a prăbușit.

Ministerul transporturilor a precizat într-un comunicat că firma americană de robotică marină Ocean Infinity va efectua căutări intermitente timp de 55 de zile, în zonele considerate cu cea mai mare probabilitate de a descoperi avionul dispărut. „Această inițiativă subliniază angajamentul guvernului din Malaezia de a oferi răspunsuri și închidere familiilor afectate de această tragedie”, se arată în comunicat.

Guvernul Malaeziei a aprobat în martie un contract „fără găsire, fără plată” cu Ocean Infinity pentru reluarea căutărilor pe fundul oceanului, într-o nouă zonă de 15.000 de kilometri pătrați (5.800 mile pătrate). Compania va primi 70 de milioane de dolari doar dacă sunt găsite resturi ale aeronavei. Ultima căutare fusese suspendată în aprilie din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În ciuda eforturilor costisitoare ale unor echipe internaționale, până acum nu s-au găsit urme clare ale avionului, deși fragmente au ajuns pe coastele estice ale Africii și pe insulele din Oceanul Indian. O căutare privată realizată de Ocean Infinity în 2018 nu a adus rezultate.

Reluarea misiunii marchează o nouă etapă în încercarea de a aduce răspunsuri mult așteptate familiilor celor dispăruți în accident, care a rămas unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației.

