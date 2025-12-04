7.9 C
București
joi, 4 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalCâțiva soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu luptători...

Câțiva soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu luptători ai Hamas

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
soldați israel lupte hamas
Foto Facebook MONEY.ro, 20 octombrie 2025

Mai mulți soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu combatanți ai grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Fâșiei Gaza, în pofida armistițiului în vigoare, a declarat miercuri armata israeliană, citată de dpa.

Forțele de apărare israeliene (IDF) au indicat că ‘trupele lor au întâlnit mai mulți teroriști care au ieșit dintr-o infrastructură subterană’. În schimbul de focuri care a urmat, un soldat a fost grav rănit, iar alți trei, printre care un subofițer, au suferit răni ușoare.

IDF nu au oferit alte detalii despre incident, care se pare că a avut loc în partea estică a orașului Rafah, controlată de Israel, conform dpa.

Media israeliene au relatat că zeci de luptători înarmați din miliția palestiniană Hamas se ascund în continuare în tunelurile din zonă.

Localnici au declarat miercuri seara pentru dpa că au auzit explozii puternice și focuri de armă în zonă, în timp ce media afiliată Hamas în Fâșia Gaza a avertizat asupra posibilității unor atacuri israeliene.

De la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului în 10 octombrie au avut loc, în repetate rânduri, incidente soldate cu victime în Fâșia Gaza, inclusiv în rândul soldaților israelieni.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a convocat cabinetul miercuri seara pentru a discuta despre reacția necesară la luptele care au provocat rănirea a cel puțin patru soldați israelieni în Gaza și a anunțat că țara sa ‘va răspunde în consecință’, potrivit EFE.

Situația este tensionată mai ales la Rafah

‘Politica noastră este clară: Israelul nu va tolera atacurile împotriva soldaților israelieni și va răspunde în consecință’, a avertizat Netanyahu într-un comunicat difuzat de biroul său.

Premierul israelian a acuzat Hamas că ‘încalcă în continuare acordul’ de încetare a focului prin comiterea de ‘acte teroriste’ împotriva forțelor israeliene.

Situația din Rafah este deosebit de delicată, întrucât zeci de militanți Hamas continuă să se baricadeze în tuneluri, Israelul estimând chiar că numărul acestora s-ar putea ridica la sute, potrivit EFE.

Până în prezent, guvernul Netanyahu a susținut că poziția sa față de militanții blocați în orașul de frontieră cu Egiptul este aceea de ‘a-i captura sau elimina’, cu excepția cazului în care se predau și depun armele.

Hamas, însă, a avertizat că luptătorii săi nu se vor preda și a cerut mediatorilor internaționali o soluție pentru ca acești militanți să se poată deplasa în zonele aflate în afara ‘liniei galbene’, care marchează spațiul în care s-au retras trupele israeliene.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Putin trăiește un moment special: SUA se roagă de el pentru a face pace în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Vladimir Putin nu vrea un acord, iar postura de a fi rugat să accepte unul pare să-i facă plăcere. Cinci ore de discuții între...

O alunecare de teren a afectat terasamentul DN1 la Comarnic. Ce măsuri s-au luat

Social Catalin Serban - 0
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autoritățile instituind o restricție parțială de circulație...

Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi în Florida cu Rustem Umerov, negociatorul Ucrainei

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Emisarul american al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner se vor întâlni joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, după...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.