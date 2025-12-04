Mai mulți soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu combatanți ai grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Fâșiei Gaza, în pofida armistițiului în vigoare, a declarat miercuri armata israeliană, citată de dpa.

Forțele de apărare israeliene (IDF) au indicat că ‘trupele lor au întâlnit mai mulți teroriști care au ieșit dintr-o infrastructură subterană’. În schimbul de focuri care a urmat, un soldat a fost grav rănit, iar alți trei, printre care un subofițer, au suferit răni ușoare.

IDF nu au oferit alte detalii despre incident, care se pare că a avut loc în partea estică a orașului Rafah, controlată de Israel, conform dpa.

Media israeliene au relatat că zeci de luptători înarmați din miliția palestiniană Hamas se ascund în continuare în tunelurile din zonă.

Localnici au declarat miercuri seara pentru dpa că au auzit explozii puternice și focuri de armă în zonă, în timp ce media afiliată Hamas în Fâșia Gaza a avertizat asupra posibilității unor atacuri israeliene.

De la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului în 10 octombrie au avut loc, în repetate rânduri, incidente soldate cu victime în Fâșia Gaza, inclusiv în rândul soldaților israelieni.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a convocat cabinetul miercuri seara pentru a discuta despre reacția necesară la luptele care au provocat rănirea a cel puțin patru soldați israelieni în Gaza și a anunțat că țara sa ‘va răspunde în consecință’, potrivit EFE.

Situația este tensionată mai ales la Rafah

‘Politica noastră este clară: Israelul nu va tolera atacurile împotriva soldaților israelieni și va răspunde în consecință’, a avertizat Netanyahu într-un comunicat difuzat de biroul său.

Premierul israelian a acuzat Hamas că ‘încalcă în continuare acordul’ de încetare a focului prin comiterea de ‘acte teroriste’ împotriva forțelor israeliene.

Situația din Rafah este deosebit de delicată, întrucât zeci de militanți Hamas continuă să se baricadeze în tuneluri, Israelul estimând chiar că numărul acestora s-ar putea ridica la sute, potrivit EFE.

Până în prezent, guvernul Netanyahu a susținut că poziția sa față de militanții blocați în orașul de frontieră cu Egiptul este aceea de ‘a-i captura sau elimina’, cu excepția cazului în care se predau și depun armele.

Hamas, însă, a avertizat că luptătorii săi nu se vor preda și a cerut mediatorilor internaționali o soluție pentru ca acești militanți să se poată deplasa în zonele aflate în afara ‘liniei galbene’, care marchează spațiul în care s-au retras trupele israeliene.

