Cătălin Predoiu: “Doi din zece tineri între 15 și 24 de ani au consumat cel puțin o dată droguri”

Viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, a fost invitat la DCNews TV. El a vorbit despre evenimentele întâmplate în ultima vreme în România.

Acum trei minute, premierul Marcel Ciolacu cu care colaborați, aveți cea mai înaltă funcție guvernamentală pe care o are PNL-ul în acest moment, cerea măsuri de control al drogurilor în școli. Asta după ce dumneavoastră ați propus acum câteva ore ca șoferii găsiți drogați la volan să aibă mașina confiscată și încă alte câteva măsuri din acestea foarte dure: control antidrog atunci când îți iei permisul înapoi și alte lucruri de genul acesta. Cum apreciați declarația premierului Marcel Ciolacu?, a fost întrebat Cătălin Predoiu.

“Cred că gândim la fel pentru că eu am propus aceste măsuri aseară, acum 12 ore le-am propus deja. Și controlul în școli. Este adevărat, cu acordul părinților, pentru că acolo nu poți să faci control dacă nu sunt și părinții de acord și deja am invitat mâine, la ora 16.00, la MAI mai mulți colegi miniștri să discutăm revitalizarea unui plan care, de altfel, există. Înființăm un plan de măsuri pentru combaterea drogurilor și bullying-ului, fenomenului de bullying în școli, de violență între elevi. Dar să-l suplimentăm cu astfel de măsuri, în domeniul combaterii consumului de droguri la minori.

Deci, ca să lămurim aspectul, ceea ce a cerut astăzi premierului, deja e anticipat și este propus de Ministerul Afacerilor Interne, prin persoana mea, chiar de ieri seară, în conferința de presă am făcut acest lucru.

Și confiscarea mașinii cu care se transportă droguri sau care este folosită de un șofer aflat sub influența drogurilor, se confiscă, adică asta este ceea ce urmează să propunem ca legislație Guvernului și Parlamentului.

Revenim puțin la școli, pentru că e foarte important, acum cred că o lună și jumătate, la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am avut o ședință cu tot activul IGPR-ului, adică toată structura de comandă a Inspectoratului General al Poliției Române și le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori și am spus textual acest lucru, bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta e pierdută. Ce trebuie să facem, sigur, să revitalizăm acest efort pe toate planurile dar prioritar este să salvăm tânăra generație.

Doi din zece tineri între 15 și 24 de ani, conform statisticilor oficiale, au consumat cel puțin o dată droguri. Unu din zece copii până la 16 ani, în școli, unul din zece, a consumat cel puțin o dată droguri. Deci de aici plecăm,” transmite Predoiu.

“Deci plecăm de la o realitate criminologică, schimbată radical față de acum, nu mai mult de 10 ani. Când eu am intrat în serviciul public nu există acest fenomen decât incipient. Pe de o parte, această realitate s-a schimbat. Abundența de droguri pe piață a crescut și în special substanțele psihoactive. Pe de altă parte, traficanții au proliferat și de cealaltă parte, aparatul de aplicare a legii, hai să spunem de combatere, ca să nu spun represiune, deși cred că e cuvântul pe care trebuie să îl folosim azi, represiune a acestui fenomen, să nu ne ferim de el pentru rațiuni de delicatețe politică, a rămas în urmă.

A rămas în urmă și cantitativ și calitativ. Cantitativ e foarte simplu de explicat. Dau doar câteva cifre. Din 2020 și până în 2023, Poliția Română a pierdut, între ghilimele, adică au ieșit din serviciul polițienesc, prin pensionare sau demisie, sau trecere în alte profesii, aproximativ 31.000 de polițiști din aproximativ 65.000. Au fost au fost înlocuiți de alți 25.000, deci, dacă faci o socoteală aritmetică rezultă un deficit în jur de 6.000 de polițiști.

Ai putea spune, domnule, nu e chiar atât de grav. Este grav din două motive. Pe de o parte, pentru că acest deficit e calculat la niște scheme de personal. Deci noi spunem 20 % aproximativ deficit de personal, raportat la ce? Raportat la o schemă. Păi, când a fost gândită schema aia? Schemă a fost gândită acum ani de zile. S-a schimbat lumea. Strada a evoluat, realitatea a evoluat fenomenul criminologic a evoluat. Primul lucru pe care trebuie să mi-l pun este dacă acele scheme mai sunt corelate cu fenomenul criminologic de combătut.

Pe de altă parte, dacă evaluăm corect, s-ar putea ca deficitul real față de ceea ce ai nevoie în stradă să fie mai mare de 20 %.

Pe de altă parte, rata aceasta de înlocuire nu explică nimic vis-a-vis de calitatea celui care înlocuiește, pentru că asta face că acum în stradă să avem 25.000 de polițiști cu vechime sub trei ani, deci cu experiență sub trei ani de zile,” a continuat acesta.

