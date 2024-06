Cătălin Predoiu: „Angajații MAI nu au nici atribuția, nici dreptul să manevreze fizic buletinele de vot”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis faptul că angajații MAI nu au nici atribuţia, nici dreptul să manevreze fizic buletinele de vot.

„Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuţii de numărare a voturilor, menţionarea acestora în procesul verbal ori centralizare a opţiunilor electorale exprimate. Reiterez faptul că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale de ordine publică, respectiv Poliţia şi Jandarmeria, are, potrivit legii, doar atribuţii de pază a locaţiilor: săli, birouri etc. Angajaţii MAI nu au nici atribuţia, nici dreptul să manevreze fizic buletinele de vot”, a precizat Predoiu, într-un comunicat de presă.

Astfel, adaugă acesta, „acuzaţiile privind posibile nereguli din partea MAI în centralizarea voturilor sunt lipsite de orice fundament logic şi legal”.

„Ministerul Afacerilor Interne a desfăşurat şi desfăşoară misiuni în contextul scrutinului electoral cu imparţialitate şi respectând legea. Problemele de organizare apărute în proces sunt exclusiv în competenţa altor autorităţi, structurile MAI neavând pârghii legale pentru a interveni cu scopul soluţionării acestora”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

