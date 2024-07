În urma recentei declarații a fostei sale soții, Livia Eftimie, el a reacționat tranșant, subliniind că nu se lasă afectat de criticile sau de subiectele care vizează trecutul său, cunoscut de o țară întreagă.

Bordea și-a făcut publică poziția sa într-un interviu recent, în care a clarificat că nu mai acordă nicio atenție subiectelor care implică pe Livia Eftimie, fosta sa soție.

El a mărturisit deschis că, deși despărțirea a fost o perioadă dificilă pentru el, acum se simte într-un moment de tranziție și refuză să se implice emoțional în discuții sau critici legate de trecutul său personal.

În plus, Cătălin Bordea a subliniat că nu mai urmărește postările fostei sale soții pe rețelele de socializare și că această decizie este motivată de lipsa de timp și interes pentru detalii din viața ei.

Recent, actorul a beneficiat și de o pauză bine meritată, petrecând o vacanță de 7 zile în Dubai, unde a combinat distracția cu momente de relaxare.

Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante. (…) Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante. Se pare că îmi plac, mai nou. (…) Am mâncat salată de roșii, am citit, m-am copt la soare și am înveselit cămile. Am mers în Dubai pentru că am vrut să mă plimb cu motorul prin deșert… Și pentru că e foarte cald și îmi place tare,

a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.