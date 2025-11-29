8 C
Cât de des ar trebui să mergi la toaletă? Cercetătorii descoperă legătura între frecvența scaunelor și sănătatea generală

SănătateȘtirile zilei
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
toaleta
Foto - Unsplash

Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Institute for Systems Biology (ISB) arată că frecvența cu care mergem la toaletă poate fi un indicator surprinzător al sănătății generale. Analizând obiceiurile de toaletă ale 1.425 de participanți, oamenii de știință au descoperit că persoanele considerate cele mai sănătoase aveau între unul și două scaune pe zi – ceea ce cercetătorii au numit „zona Goldilocks” a mișcărilor intestinale.

Cei care aveau scaune prea rare sau prea dese prezentau riscuri pentru diferite probleme de sănătate. „Acest studiu arată cum frecvența scaunelor poate influența toate sistemele corpului și cum anomaliile în acest ritm pot fi factori de risc pentru bolile cronice”, explică microbiologul Sean Gibbons, autor corespondent al raportului.

Participanții au fost împărțiți în patru categorii: constipație (1-2 scaune pe săptămână), frecvență scăzută-normală (3-6 scaune pe săptămână), frecvență normală-înaltă (1-3 scaune pe zi) și diaree (4 sau mai multe scaune apoase pe zi). Analizele au inclus probe de sânge, genetica și microbiomul intestinal, pentru a identifica corelații între frecvența scaunelor și sănătate.

Rezultatele arată că persoanele cu constipație prezentau niveluri mai mari de bacterii asociate fermentării proteinelor, ceea ce poate duce la producerea de toxine, cum ar fi indoxyl-sulfat, care poate afecta rinichii. În schimb, cei cu diaree aveau bacterii din tractul gastrointestinal superior și markeri ai afectării ficatului.

Studiul evidențiază și modul în care stilul de viață poate influența sănătatea intestinală: persoanele din „zona Goldilocks” consumau mai multe fibre, beau mai multă apă și făceau mai multă mișcare. Acești factori favorizează bacteriile benefice care transformă fibrele în acizi grași cu lanț scurt, esențiali pentru sănătatea digestivă.

CITEȘTE ȘI – Decese provocate de tusea convulsivă în creștere în SUA, pe fondul unei epidemii care se extinde rapid

Cercetătorii subliniază că modificările obiceiurilor zilnice pot duce la schimbări rapide în microbiomul intestinal, oferind oportunitatea de a ieși din tiparele de constipație sau diaree și de a ajunge la un echilibru sănătos.

Acest studiu scoate în evidență că ceea ce considerăm „normal” pentru noi poate ascunde indicii importante despre sănătate, iar monitorizarea și ajustarea obiceiurilor intestinale zilnice poate fi o strategie eficientă de prevenție și menținere a stării de bine.

