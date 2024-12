Casa care a devenit un simbol al filmului „Home Alone/Singur acasă” și-a găsit un cumpărător, la doar câteva zile după sărbători, potrivit USA Today.

Situată în Winnetka, Illinois, această locuință cu 5 dormitoare și 6 băi a fost listată pentru 5,25 milioane de dolari în luna mai.

Exteriorul casei a fost folosit ca locație pentru familia McCallister în cele două filme ale francizei, „Home Alone” (1990) și „Home Alone 2: Lost in New York” (1992).

Oferte rapide după listare

După ce casa a fost pusă pe piață, aceasta a atrăsese rapid atenția, iar agenții Coldwell Banker Realty au primit o ofertă în mai puțin de o săptămână.

Potrivit People, chiar și actorul Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul lui Kevin McCallister, a fost tentat să cumpere casa.

„M-am gândit o clipă să o cumpăr – doar pentru amuzament”, a spus Culkin pentru Entertainment Weekly, adăugând că „am copii. Sunt un om ocupat”.

O locuință cu istorie cinematografică

„Suntem încântați de modul în care această casă a captat atenția și inimile tuturor datorită locului său bine meritat în istoria cinematografică și amintirilor de vacanță atemporale pe care le evocă”, au declarat agenții de vânzare Dawn McKenna și Katie Moor.

Casa, construită în 1921, se întinde pe o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați și include facilități de lux, cum ar fi patru șeminee, două jacuzzi, un bar, o sală de cinema privată, o sală de gimnastică, un spațiu de recreere și un teren de sport acoperit.

