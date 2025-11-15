Casa Albă a emis pe 1 noiembrie o notă care acuză platforma chineză Alibaba că furnizează suport tehnic Armatei Populare de Eliberare (PLA), punând astfel în pericol securitatea națională a Statelor Unite.

Documentul include informații „strict secrete” declasificate despre modul în care grupul chinez facilitează accesul armatei Chinei la date sensibile ale utilizatorilor. Nota vine la doar câteva zile după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping în Coreea de Sud.

Conform notei, Alibaba ar oferi guvernului chinez și PLA acces la informații despre clienți, precum adrese IP, date WiFi, înregistrări de plăți și servicii legate de inteligența artificială. De asemenea, se susține că angajați ai companiei ar fi transferat către PLA informații despre vulnerabilități software necunoscute anterior.

Reprezentanții Alibaba au negat acuzațiile și nu au oferit detalii despre eventuale legături cu armata chineză.

Evaluarea Casei Albe survine într-un context în care armatele lumii depind tot mai mult de companii private pentru infrastructura IT și sisteme conectate la cloud. În 2022, Pentagonul a semnat contracte cu Google, Amazon, Microsoft și Oracle pentru servicii similare.

Riscuri și măsuri legislative

Nota americană nu a precizat țintele PLA în SUA, însă biroul directorului serviciilor naționale de informații avertizează că China ar putea compromite infrastructura americană în viitor.

În martie, o evaluare oficială a evidențiat campanii cibernetice precum „Salt Typhoon”, demonstrând „amploarea și profunzimea crescândă” a capacităților chineze.

În mai, oficiali americani au solicitat Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse să retragă de pe bursă 25 de companii chineze, printre care și Alibaba, invocând programul guvernului chinez „fuziune militar-civilă”, care impune companiilor să împărtășească tehnologia cu PLA.

Îngrijorări mai largi

FT subliniază că nu a putut verifica independent informațiile, însă documentul reflectă temerile administrației americane legate de serviciile cloud chineze, inteligența artificială și accesul Beijingului la date sensibile din SUA.

Oficialii consideră că aceste riscuri pot afecta semnificativ securitatea națională și poziția Statelor Unite în domeniul tehnologic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.