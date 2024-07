Carlos Alcaraz l-a învins pe Daniil Medvedev și va juca finala Wimbledon

Meciul a durat aproape 3 ore și a fost caracterizat de revenirea spectaculoasă a lui Alcaraz după ce a pierdut primul set în tie-break, deși Medvedev a avut o șansă de a închide setul la 5-4.

Spaniolul a reușit să câștige apoi trei seturi consecutive, dominând jocul și demonstrând o formă impresionantă pe parcursul întâlnirii.

Sunt foarte fericit de performanța mea azi. Am început emoționat. El domina meciul, juca tenis foarte bun. A fost dificil pentru mine, dar am încercat să îmi controlez emoțiile la începutul celui de-al doilea set. A fost foarte util să conduc cu 3-1. Apoi am putut juca după stilul meu și să mă bucur mai mult de meci. M-am mișcat bine, deci în general cred că am făcut un meci destul de bun,

a spus Alcaraz în interviul său de pe teren.