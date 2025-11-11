Carieră în impas pentru George Pușcaș! Atacantul român ar putea ajunge în liga a treia din Italia

Liber de contract din septembrie, fostul internațional român nu a mai jucat într-un meci oficial de peste cinci luni.

George Pușcaș (29 de ani) traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale. După despărțirea de Bodrumspor, echipă din Turcia, atacantul român nu și-a mai găsit un nou angajament și nu a mai evoluat într-o partidă oficială de la începutul lunii iunie.

Conform publicației ilovepalermocalcio.com, Pușcaș ar putea reveni în fotbalul italian, unde este dorit de Union Brescia, formație aflată pe locul 2 în Grupa A din Serie C. Clubul, condus de antrenorul Rolando Maran, traversează o perioadă dificilă din cauza accidentărilor din compartimentul ofensiv și caută soluții pentru întărirea atacului în perioada de mercato din ianuarie.

„Brescia se mișcă pe piața transferurilor în perspectiva perioadei de mercato din ianuarie. Clubul italian este interesat de atacantul român George Pușcaș, fost jucător al lui Palermo. Echipa antrenată de Rolando Maran, aflată pe locul secund în Grupa A din Serie C, traversează o criză în ofensivă, din cauza accidentărilor. Directorul sportiv Ferretti analizează mai multe variante pentru întărirea atacului, iar printre numele luate în calcul se află și cel al internaționalului român. Totuși, negocierile ar putea fi îngreunate de pretențiile financiare ridicate ale reprezentanților jucătorului”, notează presa italiană.

Union Brescia, șansa unui nou început pentru atacantul român

Deși Union Brescia este o echipă modestă, aflată în liga a treia italiană, interesul clubului pentru Pușcaș ar putea reprezenta o oportunitate de relansare. Echipa se află la 8 puncte în spatele liderului L.R. Vicenza, într-o luptă strânsă pentru promovarea directă în Serie B. Doar prima clasată urcă automat, în timp ce locurile 2–10 vor fi nevoite să dispute barajele de promovare.

Ultima apariție oficială a lui George Pușcaș datează din 1 iunie 2025, când Bodrumspor a pierdut cu 0-4 pe teren propriu în fața lui Beșiktaș. Ulterior, clubul turc l-a scos din lot, iar la 1 septembrie, românul a devenit liber de contract.

În sezonul trecut, atacantul a bifat 38 de meciuri pentru formația turcă, marcând 11 goluri și oferind 4 pase decisive — cifre care păreau să-i garanteze o nouă echipă încă din vară. Totuși, negocierile purtate în ultimele luni nu s-au concretizat, în principal din cauza salariului solicitat de jucător.

Cota lui Pușcaș, potrivit site-ului Transfermarkt, este în prezent de 900.000 de euro — o valoare în scădere față de perioada sa de vârf, când era unul dintre cei mai promițători atacanți români ai generației sale.

De-a lungul carierei, George Pușcaș a evoluat pentru numeroase echipe din Italia și Anglia: Liberty Oradea, FC Bihor, Inter Milano, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. În tricoul naționalei României, atacantul are 41 de selecții și 11 goluri, dar nu a mai fost convocat în ultimul an.

Posibilul transfer la Union Brescia ar putea fi o nouă șansă pentru relansarea carierei sale, într-un moment în care Pușcaș are nevoie mai mult ca oricând de continuitate și încredere.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!