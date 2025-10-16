Peste 11 milioane de țigarete de contrabandă, evaluate la aproape 16,7 milioane de lei, au fost confiscate de polițiștii de frontieră români în două camioane care încercau să intre ilegal în România prin zona Calafat.

Descoperirea celor 11 milioane de țigarete de contrabandă a avut loc pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, în urma unui control de rutină efectuat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Calafat, în cooperare cu Direcția Regională Vamală Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat.

Camioanele și șoferii, urmăriți din Grecia către Polonia

Cele două camioane, înmatriculate în Polonia și formate din cap tractor și semiremorcă, erau conduse de doi cetățeni polonezi, de 32 și 36 de ani, care transportau țigaretele din Grecia către Polonia. În interiorul semiremorcilor au fost descoperite 11.160.000 țigarete (558.000 pachete), fără marcaje fiscale.

Poliția de Frontieră a precizat:

„Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră doljeni au descoperit în interiorul semiremorilor cantitatea totală de 11.160.000 țigarete, fără a avea aplicat marcaje fiscale. Astfel, în cauză, față de cetățenii polonezi, colegii noștri au întocmit lucrări penale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.”

Măsuri luate de autorități

Întreaga cantitate de țigarete a fost reținută și depozitată în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, iar cele două ansambluri rutiere au fost indisponibilizate.

Pe numele șoferilor au fost întocmite dosare penale pentru contrabandă, iar cercetările continuă pentru a stabili întreaga rețea implicată.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.