Europa devine noul magnet al investitorilor japonezi, care redirecţionează masiv capitalul spre startupurile de tehnologie ale continentului

Potrivit unui raport comun al fondului NordicNinja şi platformei Dealroom, investiţiile provenite din Japonia, directe sau prin fonduri susţinute de capital nipon au depăşit 33 de miliarde de euro din 2019, de peste şase ori mai mult decât în perioada anterioară semnării acordului comercial UE–Japonia, notează CNBC.

„Până la 2019, SoftBank era o excepţie, nu o regulă. Acum, marile conglomerate japoneze se implică activ în finanţarea startupurilor europene”, explică Tomosaku Sohara, cofondatorul NordicNinja. Printre giganţii care au intrat pe piaţă se numără Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings şi Marunouchi Innovation Partners, alături de fonduri precum Woven Capital (parte a Toyota).

Europa găzduieşte astăzi de peste două ori mai multe startupuri susţinute de capital de risc decât Japonia şi generează de peste patru ori mai mulţi „unicorni” – companii evaluate la peste un miliard de dolari.

Tehnologiile profunde, miza principală

Aproximativ 70% dintre investiţiile japoneze în Europa din 2024 au vizat zona deep tech, un sector care reuneşte proiecte din ştiinţă, AI, energie şi apărare. Printre beneficiari se află companii precum Wayve (vehicule autonome, Marea Britanie), Quantinuum (calcul cuantic) şi Multiverse Computing (Spania).

„Grupurile japoneze au acumulat capital enorm în ultimele decenii şi caută acum modalităţi de a se reinventa global”, afirmă Sarah Fleischer, CEO al startupului german Tozero, specializat în reciclarea materialelor pentru baterii, care a atras finanţare de la Honda, JGC şi NordicNinja.

Pe lângă capital, investitorii niponi aduc un atu greu de ignorat: expertiza lor în producţie, automatizare şi managementul lanţurilor de aprovizionare – competenţe rare în peisajul european al inovaţiei.

Prudenţă culturală, parteneriate solide

Ritmul colaborării rămâne totuşi temperat de diferenţele culturale. „Procesul decizional în Japonia este lent, dar extrem de riguros. Fiecare pas este documentat în detaliu”, remarcă Fleischer.

În ciuda prudenţei, extinderea capitalului japonez în Europa are o valoare strategică majoră. Într-o lume fragmentată de tensiuni geopolitice, Japonia devine un partener de încredere între Asia şi Europa, o contrapondere echilibrată la influenţa americană şi la ascensiunea Chinei.

Estimările pentru 2025 indică investiţii nipone de circa 3 miliarde de euro în startupurile europene, o uşoară scădere faţă de vârful din 2024, dar specialiştii spun că parteneriatul tehnologic dintre Tokyo şi Europa abia începe să-şi arate adevăratul potenţial.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube