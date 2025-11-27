Prețurile caselor și apartamentelor din marile orașe au continuat să urce accelerat în ultimii șase ani, ajungând la creșteri de 60% până la 90%

În București, situația este complicată de faptul că numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu aproape jumătate în ultimii trei ani, ceea ce ar putea pune și mai multă presiune pe costurile viitoare.

În centrele universitare, evoluțiile sunt chiar mai spectaculoase: Iașiul a consemnat un avans de aproximativ 80%, Timișoara de 90%, iar Cluj-Napoca se află în fruntea clasamentului, unde locuințele s-au dublat ca preț în aceeași perioadă. Pe fondul acestei tendințe, apartamentele accesibile devin o raritate în zonele centrale și semicentrale.

Consultanții atrag atenția că Bucureștiul trece printr-o etapă intensă de polarizare: media pare încă suportabilă, însă nu reflectă deloc realitatea din cartierele căutate, unde diferența dintre bugetele cumpărătorilor și prețurile cerute se adâncește constant. Gabriel Blăniță, specialist în evaluări la Colliers România, subliniază că lipsa proiectelor noi și costurile ridicate de construcție complică și mai mult situația.

Reducerea cu 45% a autorizațiilor reprezintă un blocaj care limitează capacitatea pieței de a reacționa în fața viitoarelor creșteri de cerere. Dacă dobânzile vor începe să scadă și salariile reale vor reveni pe plus, există riscul ca prețurile să pornească din nou într-o cursă accelerată, cu oferta incapabilă să țină pasul.

Chiar și așa, activitatea de tranzacționare rămâne ridicată. Volumul vânzărilor este doar cu aproximativ 10% sub nivelul anului trecut, iar în Cluj cererea a continuat să crească. Tot mai mulți potențiali cumpărători amână achiziția, din cauza costurilor de finanțare și se orientează temporar spre chirii, ceea ce duce la o competiție sporită pe piața închirierilor, mai ales în orașele studențești.

În anii 2026–2027, piața ar putea intra într-o nouă etapă de avans rapid, determinată de cererea acumulată și de oferta limitată. Spre deosebire de criza din 2009–2010, specialiștii consideră că actuala perioadă reprezintă mai degrabă o ajustare normală într-un context marcat de probleme administrative, fiscalitate instabilă și întârzieri în planificarea urbană, fără semnele unei prăbușiri similare.

