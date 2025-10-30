În Teleorman, România, Aura Drăgușin, mamă a trei copii, a petrecut ani de zile căutând un loc de muncă stabil – adesea fără succes. Ca membră a comunității rome din Europa, s-a confruntat cu bariere persistente la angajare. Sătulă să aștepte ca ușile să i se deschidă, a decis să își construiască propriul drum: și-a deschis o spălătorie auto.

Totuși, în timp ce instituțiile financiare tradiționale aprobau în mod obișnuit credite pentru întreprinderi mici deținute de antreprenori români majoritari, cererile Aurei au fost respinse.

Aura Drăgușin, Teleorman – România

Povestea Aurei nu este unică. Romii – una dintre cele mai dezavantajate comunități din Europa – sunt adesea refuzați atunci când solicită credite comerciale. Motivele sunt diverse: mulți locuiesc în locuințe informale și nu pot oferi garanții; alții nu au un istoric de credit, ceea ce îi face „invizibili” pentru instituțiile financiare. În consecință, solicitanții de etnie romă se confruntă atât cu bariere sistemice, cât și cu discriminare directă din partea personalului bancar și a ofițerilor de credit.

Aura simțea că nimeni nu crede în ea. Asta până când Patria Credit – o instituție de microcreditare – a decis să o sprijine. Spre deosebire de alte instituții financiare, Patria Credit a văzut potențial acolo unde alții vedeau doar risc.

Cu acest sprijin, Aura nu doar că și-a putut deschide afacerea, ci a transformat-o într-o întreprindere prosperă, oferind stabilitate financiară familiei sale.

În 2022, Soros Economic Development Fund (SEDF) a realizat o investiție pilot în Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI) – care a permis Patria Credit să sprijine antreprenori ca Aura Drăgușin – pentru a răspunde unei întrebări ce a împiedicat mult timp accesul romilor la capital: Își vor rambursa împrumuturile?

Trei ani mai târziu, rezultatele au sosit: ratele de rambursare în rândul antreprenorilor romi sunt la același nivel cu cele ale împrumutaților din populația generală. Răspunsul este un „da” răsunător.

Rezultatele acestui mic proiect pilot au o importanță uriașă. Romii sunt cea mai mare minoritate transnațională din Europa (aproximativ 12 milioane de persoane, comparabil cu populația unei țări europene de dimensiune medie) și una dintre cele mai excluse comunități etnice de pe continent, din punct de vedere social și economic. Ei se situează pe ultimele locuri la aproape toți indicatorii de bunăstare: educație, sănătate, ocupare, locuințe, participare politică – și acces la servicii financiare de bază.

Așa cum s-a întâmplat cu Aura, sprijinul REDI le-a permis unor antreprenori romi precum Anife Redjepi să deschidă TIANDE4U, un magazin de produse cosmetice organice într-un mall din Tetovo, Macedonia de Nord; Sladjana Vasić să înregistreze și să formalizeze o afacere de croitorie în Valjevo, Serbia; și Senada Ramadanović să își extindă o afacere de tip fast-food în Belgrad. Impactul acestor oportunități a fost profund transformator.

Rezultatele investiției noastre au contribuit la depășirea prejudecăților și la transformarea lor în oportunități de piață. REDI a atras investiții suplimentare din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), Fondurilor Europene de Investiții (EIF), precum și din partea investitorilor privați. Până în 2026, portofoliul de credite al REDI este estimat să ajungă la 15 milioane de euro în șase țări.

Povestea REDI oferă, de asemenea, lecții valoroase pentru investitorii de impact.

Lecția 1: Investițiile de impact ca „capital de cercetare și dezvoltare”

A fi pionier într-un domeniu necunoscut este adesea esențial pentru a depăși eșecurile persistente ale pieței. În aproape 30 de ani de investiții catalitice cu impact, am observat acest lucru în diverse sectoare – de la incluziune financiară și climă până la sănătate și mass-media independentă.

Deși microcreditul are o istorie importantă ca instrument de incluziune financiară la nivel global, acesta nu fusese aplicat până acum în contextul romilor. Înainte de lansarea REDI, Petrica Dulgheru – om de știință și lider civic rom – a urmărit 90 de mici afaceri rome din Bulgaria și România care au solicitat împrumuturi bancare. Optzeci și șase dintre acestea au fost respinse. Aceste refuzuri generalizate l-au inspirat să creeze o instituție de creditare destinată exclusiv antreprenorilor romi. Dar s-a lovit rapid de un paradox familiar: investitorii cereau dovezi că modelul funcționează, însă pentru a le obține era nevoie de investiții.

Capitalul nostru tolerant la risc a ajutat la spargerea acestui cerc vicios, furnizând „banii de cercetare și dezvoltare” necesari pentru a testa piața și a reduce riscul pentru alți investitori.

Lecția 2: Proximitatea contează

Susținerea liderilor locali poate fi un avantaj puternic. Legăturile profunde ale lui Dulgheru cu comunitatea romă i-au permis să analizeze cu finețe dinamica pieței și să contureze designul inițiativei în moduri inaccesibile pentru cei din afară.

De exemplu, a devenit evident că lipsa capitalului de împrumut era o constrângere majoră, dar nu singura. Antreprenorii romi aveau nevoie și de mentorat în afaceri și de ofițeri financiari romi familiarizați cu realitățile locale. REDI a abordat aceste lacune de ambele părți – atât din perspectiva ofertei, cât și a cererii – cu finanțare pentru asistență tehnică provenită de la ONG-ul partener.

Lecția 3: Risc real versus risc perceput

Unul dintre cele mai puternice roluri pe care le poate juca investiția de impact este acela de a remodela percepțiile despre risc. De exemplu, creditorii convenționali îi consideră adesea pe solicitanții fără istoric de credit documentat drept riscanți și costisitori. În absența datelor, investitorii de impact pot oferi resursele necesare pentru a testa dacă acești împrumutați sunt, de fapt, solvabili – și pot împărtăși rezultatele cu piața. Dacă rezultatele sunt pozitive, datele care corectează percepțiile greșite despre risc pot deschide calea pentru fluxuri de capital comercial.

Până la sfârșitul anului 2025, REDI va fi acordat peste 1.000 de împrumuturi, în valoare medie de 7.000 de euro fiecare, majoritatea destinate afacerilor deținute de femei. Aceste investiții creează locuri de muncă, îmbunătățesc traiul și implică un segment tânăr și antreprenorial al populației – pe un continent aflat în declin demografic.

Suntem încă în etapele timpurii ale acestui parcurs. Dar rezultatele și perspectivele inițiale oferă un plan promițător pentru o creștere mai incluzivă – în Europa și în întreaga lume.