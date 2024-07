Bodnar şi Radiş s-au aflat pe locul patru în a doua semifinală la 1.500 de metri, în contextul în care doar primele trei echipaje din serie avansau în Finala A.

Totuși, cu un final remarcabil, au reuşit să câştige semifinala cu timpul de 6 min 51 sec 41/100, devansând echipajele din Marea Britanie (6:51.82) şi Norvegia (6:52.47).

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş deţin recordul olimpic al probei, stabilit la Tokyo, cu timpul de 6:41.03.

Finala B şi Finala A ale probei feminine de dublu vâsle sunt programate pentru 1 august, la orele 11:30 şi, respectiv, 12:18.

A fost o cursă grea şi pentru noi, una nu dintre cele mai reuşite. Am făcut unele mici greşeli care s-au văzut prin faptul că nu am reuşit să ne facem un ritm atât de bun, astfel încât să fim mai în faţă şi să nu aveţi voi atât de multe emoţii. Dar important este că am încheiat bine şi finala va fi una perfectă,

a declarat Simona Radiș, pentru Agerpres.