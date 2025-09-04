Temperaturile vor urca până la 34 de grade în majoritatea regiunilor, iar în București, termometrele vor indica 35 de grade

Meteorologii avertizează că valul de căldură va pune stăpânire pe mare parte din România în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben pentru joi, între orele 12:00 și 21:00, vizând 31 de județe și Capitala. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în majoritatea regiunilor, iar în București termometrele vor indica 35 de grade, anunță ANM.

Zonele cele mai afectate joi sunt Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, Muntenia, nordul Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei. Disconfortul termic va fi resimțit intens, indicele temperatură-umezeală (ITU) apropiindu-se de pragul critic de 80 de unități.

Pentru vineri, ANM menține avertizarea cod galben, dar anunță intensificarea caniculei în Banat și Crișana, unde maximele vor atinge 36 de grade. Totodată, valul de căldură se va menține și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei.

Meteorologii precizează că vremea sufocantă va continua și în zilele următoare, în special în sudul și vestul țării.

În București, joi și vineri se vor înregistra temperaturi de 32-35 de grade, cu cer variabil și vânt slab, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube