Când și unde va concerta Jennifer Lopez la București. Prețul biletelor pleacă de la 400 lei

Superstarul internațional Jennifer Lopez va susține un concert spectaculos în București, în data de 27 iulie, în cadrul festivalului Summer in the City, eveniment ce marchează a treia sa ediție.

Show-ul face parte din noul turneu global al artistei, Up All Night Live, și promite o experiență completă pentru fanii români.

Jennifer Lopez va concerta în Piața Constituției

Artista a ales în mod special Piața Constituției drept locație pentru acest concert, dorindu-și să cânte chiar în fața Palatului Parlamentului, loc devenit emblematic pentru marile concerte internaționale organizate în Capitală.

Spectacolul se alătură seriei de show-uri sold-out din Europa și Orient, unde cererea de bilete a fost copleșitoare.

Organizatorii anunță că publicul va avea parte de un eveniment memorabil: hituri celebre, coregrafii spectaculoase, costume impresionante și o poveste personală a lui Jennifer Lopez, redată într-o manieră unică pe scenă.

Turneul Up All Night Live este parte dintr-un proiect artistic complex, care include filmul-concept This is Me Now: A Love Story, în care Jennifer Lopez joacă alături de vedete ca Jane Fonda și Sofia Vergara, dar și lansarea unei colecții speciale de produse destinate fanilor, care oferă acces în universul J.Lo.

În premieră, fanii pot cumpăra bilete speciale Meet&Foto, care oferă ocazia rară de a interacționa și de a se fotografia cu artista. De asemenea, sunt disponibile accesuri VIP și la zona Diamond Circle, aflată în imediata apropiere a scenei.

Prețul biletelor

General Access: 400 lei

400 lei Golden Circle: 650 lei

650 lei Diamond Circle: 950 lei

950 lei VIP Platform: 1.000 lei

1.000 lei Greet&Foto: 5.000 lei

Prețurile vor crește pe măsură ce ne apropiem de concert, așa că fanii sunt încurajați să își rezerve din timp locurile la unul dintre cele mai așteptate spectacole ale verii.

