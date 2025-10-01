Cancerul de colon crește alarmant în rândul tinerilor: alimentele ultraprocesate, principalul suspect

Cancerul de colon, considerat până de curând o boală asociată vârstei înaintate, afectează din ce în ce mai mulți tineri sub 50 de ani, avertizează cercetările recente. Deși incidența bolii a scăzut în rândul persoanelor de peste 60 de ani, datele arată o creștere accentuată la tineri, fenomen observat în numeroase țări dezvoltate.

Cancerul de colon crește alarmant în rândul tinerilor

Numerele sunt îngrijorătoare: cazurile de cancer colorectal cu debut timpuriu au crescut la nivel global de la aproximativ 94.700 în 1990 la peste 225.000 în 2019. În Europa, rata anuală a îmbolnăvirilor la grupa de vârstă 20-29 de ani a crescut cu aproape 8% între 2004 și 2016. Modelele statistice sugerează că incidența ar putea să se dubleze la fiecare 15 ani în țări precum Marea Britanie, SUA, Canada și Australia.

Specialiștii exclud factorii genetici ca explicație principală, întrucât aproximativ 75% dintre cazuri apar la persoane fără istoric familial. Cercetările indică însă o legătură directă cu schimbările de dietă din ultimele decenii, în special cu consumul ridicat de alimente ultraprocesate – gustări ambalate, băuturi carbogazoase, cereale îndulcite, mezeluri și fast food.

Un studiu de amploare publicat în British Medical Journal a arătat că bărbații care consumau cele mai multe alimente ultraprocesate aveau un risc cu 29% mai mare de a dezvolta cancer colorectal decât cei care le consumau cel mai puțin – indiferent de greutatea corporală. Acest lucru sugerează că efectul nociv al acestor alimente nu este legat doar de obezitate, ci poate apărea și la persoane cu greutate normală.

Mecanismele biologice investigate includ inflamația cronică de grad scăzut, dereglări ale semnalizării insulinei și modificări ale microbiomului intestinal, toate asociate cu apariția cancerului. În plus, emulsificatorii, aditivii și îndulcitorii artificiali pot favoriza inflamația intestinală și dezvoltarea tumorilor, în timp ce lipsa fibrelor și a fitonutrienților din aceste alimente slăbește protecția naturală a organismului.

Așa cum tutunul a fost desemnat „dușmanul cancerigen” al secolului XX, tot mai multe voci din lumea medicală avertizează că alimentele ultraprocesate ar putea deveni echivalentul lor în secolul XXI.

