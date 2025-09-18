De către

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin de crimă și de încercări deliberate de destabilizare a Occidentului.

Declarațiile au fost făcutede Friedrich Merz miercuri, în Parlamentul german, în timpul unei dezbateri tensionate cu opoziția de extremă dreapta.

Merz a avertizat că recentele incursiuni rusești în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-o strategie de durată.

„Putin testează de mult timp limitele, sabotează. Spionează, ucide, încearcă să ne destabilizeze. Rusia vrea să destabilizeze societăţile noastre”, a spus cancelarul.

El a respins ferm ideea unei capitulări a Ucrainei:

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă”.

Dispută aprinsă cu extrema dreaptă

Sprijinul Berlinului pentru Kiev a fost criticat de Alternativa pentru Germania (AfD). Lidera formațiunii, Alice Weidel, l-a acuzat pe Merz că „se dă drept un politician global şi o căpetenie de război”.

Replica a venit din partea aliatului său, Jens Spahn, care a declarat că Weidel devine „a cincea coloană” a Rusiei.

Agenda externă a cancelarului

Pe lângă temele de securitate, Merz a anunțat că va vizita în următoarele luni mai multe state din afara regiunii transatlantice pentru a discuta noi acorduri comerciale.

„Noile acorduri comerciale cu partenerii globali sunt cruciale pentru economia noastră orientată spre export”, a subliniat cancelarul.

