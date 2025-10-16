Campionatul Mondial 2026 prinde contur! 28 de echipe și-au asigurat deja calificarea, iar 20 mai așteaptă verdictul

Turneul final din SUA, Mexic și Canada va fi primul din istorie cu 48 de echipe și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

Fereastra FIFA din luna octombrie a adus clarificări importante privind calificările la Campionatul Mondial din 2026, iar tabloul competiției începe să se contureze. În acest moment, 28 de selecționate naționale și-au asigurat prezența la turneul final care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Va fi primul Mondial din istorie cu 48 de echipe, iar lupta pentru ultimele 20 de locuri se anunță intensă, mai ales pe continentul european, unde preliminariile nu s-au încheiat încă.

În Africa și Asia, grupele preliminare s-au încheiat în luna octombrie, iar barajele continentale vor fi disputate în noiembrie. Învingătoarele vor accede ulterior la barajele intercontinentale, programate pentru martie 2026, ultima etapă înainte de stabilirea completă a tabloului Mondialului.

Printre echipele care au obținut calificarea în această fereastră FIFA se numără Capul Verde, Algeria, Ghana, Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud, Qatar, Arabia Saudită și Anglia, selecționate care au reușit performanțe notabile în preliminarii.

Europa mai așteaptă: doar Anglia este sigură de prezență la Mondial

Pe continentul european, preliminariile se vor încheia abia în luna noiembrie. Până în acest moment, doar Anglia și-a asigurat matematic locul la turneul final, câștigându-și grupa înainte de ultima rundă.

Restul celor 11 câștigătoare de grupe UEFA vor fi decise în următoarea fereastră internațională. Pe lângă acestea, alte 4 echipe europene vor ajunge la Mondial prin intermediul barajului, care se va desfășura în primăvara anului viitor.

Cele 28 de echipe calificate până acum la Campionatul Mondial 2026:

America de Nord (țări-gazdă)

Statele Unite ale Americii

Canada

Mexic

America de Sud (CONMEBOL)

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

Asia (AFC)

Japonia

Iran

Coreea de Sud

Uzbekistan

Iordania

Australia

Noua Zeelandă

Qatar

Arabia Saudită

Africa (CAF)

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde

Senegal

Coasta de Fildeș

Africa de Sud

Europa (UEFA)

Anglia

Astfel, toate cele 6 confederații au deja reprezentante sigure la turneul din 2026, un eveniment care promite să fie cel mai amplu și spectaculos din istoria competiției.

Distribuția locurilor pe continente:

16 locuri pentru UEFA

9 locuri pentru Africa

8 locuri pentru Asia

6 locuri pentru America de Sud

3 locuri pentru America Centrală și Caraibe

1 loc pentru Oceania

2 locuri alocate câștigătoarelor barajelor intercontinentale

Calendarul oficial al Campionatului Mondial 2026:

Faza grupelor: 11 – 27 iunie 2026

11 – 27 iunie 2026 „16-imi” de finală: 28 iunie – 3 iulie 2026

28 iunie – 3 iulie 2026 Optimi: 4 – 7 iulie 2026

4 – 7 iulie 2026 Sferturi: 9 – 11 iulie 2026

9 – 11 iulie 2026 Semifinale: 14 – 15 iulie 2026

14 – 15 iulie 2026 Finala mică: 18 iulie 2026

18 iulie 2026 Finala mare: 19 iulie 2026

Campionatul Mondial 2026 va marca nu doar extinderea la 48 de echipe, ci și o premieră logistică: disputarea meciurilor în trei țări gazdă, cu stadioane ultramoderne și o infrastructură sportivă fără precedent.

