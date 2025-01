Călin Georgescu, declarații după ieşirea din şedinţa de judecată de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

El a subliniat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale este abuzivă, susținând că nu există probe concrete care să justifice această acțiune. Călin Georgescu a punctat că drepturile omului, inclusiv dreptul de a alege și de a fi ales, sunt garantate și nu pot fi judecate.

CITEȘTE ȘI – Victor Ponta, despre Călin Georgescu: „Este ușa pe care intră al treilea război mondial!”

El a anunțat că Înalta Curte este încă în deliberare și că un verdict va fi probabil comunicat în ziua următoare. Totodată, Georgescu a menționat că a depus o plângere la CEDO pentru anularea alegerilor și că așteaptă un răspuns din partea instituției internaționale, fiind convins că dreptatea va prevala.

Georgescu și-a exprimat angajamentul de a apăra drepturile constituționale și adevărul până la capăt, inclusiv prin recursul la instanțe internaționale. El a reiterat că probele de fraudă și ilegalitate în procesul electoral sunt evidente, deși în mod oficial nu există dovezi prezentate în acest sens. A făcut referire inclusiv la fostul președinte Klaus Iohannis, care ar fi recunoscut public lipsa probelor.

Am spus și la instanță. Am sesizat că o parte a avocaților, care mă susțin pe mine, a susținut și a confirmat că apa curge de la deal la vale, iar partea cealaltă, incriminații, a susținut că apa curge de la vale la deal. În tot cazul, probe nu sunt. Probatorii nu există din partea celor care au anulat în mod abuziv voința poporului și, pe cale de consecință, ceea ce pot declara astăzi este că drepturile omului, dreptul de a alege și dreptul de a fi ales, sunt garantate, ele nu pot fi judecate. În momentul în care judeci drepturile omului, este ca și cum ai încălca orice fel de creație și cred că aceasta este ideea a ceea ce se întâmplă astăzi. Este o acțiune și o luptă împotriva lui Dumnezeu, este o luptă împotriva dreptului poporului român și împotriva celui mai elementar drept la libertate – votul liber. Practic, noi judecăm că am votat liber. Aste este esența. Înalta Curte va rămâne în deliberare și probabil că mâine vom cunoaște rezultatul, a mai spus acesta.