După declarația de la ieșirea de la urne, Călin Georgescu a plecat fără să răspundă întrebărilor jurnaliștilor

Călin Georgescu a votat, alături de soţia sa, la o secţie amenajată la o şcoală din localitatea ilfoveană Mogoşoaia. Candidatul independent la alegerile prezidenţiale a transmis, la ieșirea de la urne, că a votat „pentru România, pentru respect, pentru responsabilitate politică dedicată total neamului românesc”.

„La mulţi ani România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu.