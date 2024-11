Călin Georgescu a invitat jurnaliștii la ora 17:00 la Izvorani, dar a refuzat să răspundă la întrebările acestora, explicând că „presa are toate răspunsurile” și că nu va lua întrebări, chiar dacă aceștia i-au atras atenția că într-o democrație dialogul este esențial.

Jurnaliștii i-au reamintit că, în calitate de politician, are responsabilitatea de a răspunde la întrebările presei, iar unii dintre aceștia i-au amintit că, în cazul unui lider politic, acest tip de comunicare este necesar pentru a asigura transparență față de publicul care îl susține.

Georgescu a continuat să vorbească despre importanța interesului național, fără a răspunde direct la observațiile lor.

În plus, candidatul a lansat și un avertisment către televiziunile private, afirmând că avocații săi monitorizează toate aspectele legate de dreptul la replică și că a sesizat CNA-ul pentru nerespectarea acestuia.

Deși jurnaliștii i-au cerut să răspundă la întrebări, Georgescu a încheiat conferința fără a interacționa cu aceștia, fiind înconjurat de persoane care păreau să fie agenți de securitate.

Vreau să fiu un preşedinte care pune ţara şi poporul lui pe primul loc: cooperare, diplomaţie, eleganţă onoare, diplomaţie continuă şi este interesul naţional pe primul loc cu toate ţările lumii, inclusiv cu NATO şi Uniunea Europeană. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO şi Uniunea Europeană. Fals. Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez şi vreau să pun interesul naţional pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român, a declarat Călin Georgescu.