Calificare cu scandal pentru Liverpool! Arne Slot l-a făcut praf pe atacantul de 95 de milioane de euro

Hugo Ekitike a adus victoria și, în același timp, probleme echipei prin eliminarea primită după gol.

Liverpool s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Ligii Angliei, după victoria cu 2-1 împotriva celor de la Southampton, pe „Anfield”. Partida a avut un final tensionat, marcat de gestul nesăbuit al atacantului francez Hugo Ekitike, transferat în vară pentru 95 de milioane de euro.

Intrat după pauză, Ekitike a primit primul cartonaș galben în minutul 53 pentru comportament nesportiv. În finalul meciului, la 1-1, a readus avantajul pentru „cormorani”, dar s-a bucurat scoțându-și tricoul, fapt care i-a adus al doilea galben și eliminarea. Deși Liverpool a rămas în inferioritate numerică, echipa a reușit să conserve rezultatul și să obțină calificarea.

„A fost inutil și stupid” – Slot, extrem de dur la conferință

Antrenorul Arne Slot și-a exprimat frustrarea imediat după meci, criticând public gestul francezului: „A fost inutil și stupid. I-am spus că dacă înscrii în finala Ligii Campionilor în minutul 87 după ce ai driblat trei adversari și ai șutat mingea la vinclu, probabil aș înțelege să vii să mi te scuzi «Totul e despre mine, ce am făcut?»”.

Tehnicianul olandez a continuat cu un mesaj tranșant: „Dar sunt un tip demodat, am 47 de ani și sunt bătrân. Nu am jucat niciodată la acest nivel. Dar am marcat câteva goluri și dacă aș fi marcat un gol ca acesta, m-aș fi întors și m-aș fi dus la Federico Chiesa și i-aș fi spus: «Acest gol e despre tine, nu este despre mine.». Inutil, nu e inteligent, poți să-i spui prostie, și eu am spus-o prostie imediat”.

Liverpool, deținătoarea titlului în Premier League, merge mai departe în Cupa Ligii, dar episodul Ekitike ridică semne de întrebare în privința disciplinei unuia dintre cei mai scumpi jucători aduși în ultimii ani.

