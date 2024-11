Calea Victoriei, principala arteră comercială din România, a urcat pe locul 38 la nivel global în clasamentul celor mai scumpe destinaţii de retail, conform raportului „Main Streets Across the World” realizat de Cushman & Wakefield.

Creşterea chiriilor cu 9% faţă de anul trecut, până la 60 euro/mp/lună, plasează Bucureştiul pe locul 23 în Europa, la egalitate cu Ljubljana.

În regiune, nivelul chiriilor din Bucureşti rămâne sub cel al altor capitale, precum:

Praga: 225 euro/mp/lună

Budapesta: 140 euro/mp/lună

Belgrad: 90 euro/mp/lună

Varşovia: 86 euro/mp/lună

Totuşi, Bucureştiul depăşeşte oraşe precum Sofia (57 euro/mp/lună) şi Bratislava (45 euro/mp/lună).

Cele mai scumpe artere comerciale din lume

La nivel global, Via Montenapoleone din Milano a devenit cea mai scumpă arteră comercială, cu o chirie de 1.667 euro/mp/lună, detronând Fifth Avenue din New York (1.628 euro/mp/lună).

New Bond Street din Londra (1.434 euro/mp/lună) a urcat pe locul trei, înlocuind Tsim Sha Tsui din Hong Kong (1.308 euro/mp/lună). Pe locul cinci se menţine Avenue des Champs-Elysees din Paris (1.043 euro/mp/lună).

Creşterea chiriilor pentru spaţii comerciale a fost influenţată de factori economici precum creşterea dobânzilor şi inflaţia, ceea ce a dus la scăderea încrederii consumatorilor şi încetinirea creşterii veniturilor mărcilor de lux.

La nivel global, 57% dintre locaţiile analizate au înregistrat o creştere a chiriilor în 2023, dar ritmul a fost mai lent în Europa şi Asia-Pacific comparativ cu Statele Unite, unde chiriile au crescut cu aproape 11%.