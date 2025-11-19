Chiriile pe Calea Victoriei au ajuns la 70 de euro pe metru pătrat pe lună, o creștere anuală de 17%

New Bond Street din Londra devine în 2025 cea mai scumpă locație de retail la nivel global, în timp ce Calea Victoriei marchează una dintre cele mai accelerate creșteri ale chiriilor dintre marile artere comerciale analizate internațional. Datele apar în raportul „Main Streets Across the World”, publicat de Cushman & Wakefield, care analizează nivelurile chiriilor din 141 de destinații urbane premium.

Potrivit studiului, chiriile pe Calea Victoriei au ajuns la 70 de euro pe metru pătrat pe lună, o creștere anuală de 17%, ceea ce plasează Bucureștiul pe poziția 39 în lume și pe locul 24 în Europa, la egalitate cu Zagreb. Creșteri mai puternice au fost consemnate în piețe regionale, precum Budapesta sau Praga, unde chiriile ating niveluri de 160, respectiv 235 de euro pe metru pătrat pe lună. În schimb, Sofia, Bratislava sau capitalele baltice rămân la valori considerabil mai mici, între 35 și 61 de euro pe metru pătrat.

Raportul mai arată că destinațiile de retail premium continuă să performeze peste media pieței, în pofida volatilității economice și a transformărilor din comportamentul consumatorilor. „Sectorul se află într-o etapă de transformare rapidă, alimentată de preferințele în schimbare ale cumpărătorilor și de presiunea tot mai mare asupra brandurilor de a-și consolida prezența în zonele comerciale cu vizibilitate ridicată”, a afirmat Dana Radoveneanu, director al departamentului de retail al companiei.

În clasamentul global, New Bond Street preia pentru prima dată conducerea, depășind Via Montenapoleone din Milano și Upper Fifth Avenue din New York. Chiria pe celebra stradă londoneză a crescut cu 22% într-un an, ajungând la 1.707 euro pe metru pătrat, în timp ce Milano și New York se situează la 1.667, respectiv 1.530 de euro pe metru pătrat.

Raportul subliniază că, la nivel mondial, chiriile au crescut în medie cu 4,2%, în timp ce Europa a înregistrat un avans de aproximativ 4%. Londra s-a detașat prin evoluții consistente nu doar pe New Bond Street, ci și pe Oxford Street și Regent Street, unde majorările au fost de două cifre. În Europa Centrală, Fashion Street din Budapesta a avut cea mai spectaculoasă evoluție, cu o creștere anuală a chiriilor de 33%, depășind astfel Vaci utca.

În Asia-Pacific, avansul mediu al chiriilor s-a temperat la 2,1%, fiind susținut de piețe active precum India și Japonia, dar afectat de încetinirea economică din China și Asia de Sud-Est. În America de Nord, majorările au fost moderate, în jur de 2,5%, deși pe Madison Avenue și în SoHo au fost consemnate salturi de peste 8%.

