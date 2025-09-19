Ca-n filmele SF! China, acuzată că ar fi piratat date cerebrale ale sportivilor de top pentru a-și pregăti viitorii soldați

Un jurnalist american a lansat teoria că statul asiatic ar fi spart serverele unei tehnologii folosite de campioni precum Jannik Sinner.

O ipoteză șocantă, desprinsă parcă din scenariile de film științifico-fantastic, circulă în mediul internațional: China ar fi implicată într-o operațiune de spionaj cibernetic cu scopul de a obține date cerebrale de la sportivi de elită. Ținta ar fi fost FocusCalm, tehnologia de biofeedback utilizată de nume mari din sportul mondial, precum Jannik Sinner, actualul #2 ATP.

Teoria a fost lansată într-un episod al podcastului „Pablo Torre află”, unde jurnalistul american a afirmat că autoritățile chineze ar fi spart sistemele de securitate pentru a colecta informații despre modul în care funcționează creierul campionilor. „Cum funcționează creierul unui campion? Întrebarea a fost pusă chiar și în China, într-atât de mult încât s-a încercat piratarea datelor cerebrale ale lui Jannik Sinner și ale multor alte vedete sportive internaționale”, a susținut Torre.

Sportivi din mai multe discipline, vizați de presupusul spionaj

Această tehnologie revoluționară, produsă de compania BrainCo, este folosită pentru a analiza și a îmbunătăți concentrarea sportivilor prin monitorizarea undelor cerebrale. Potrivit zvonurilor, China ar fi interesată să descifreze tiparele emise de campionii din diverse discipline pentru a le aplica în dezvoltarea „studenților superdotați” și a „soldaților viitorului”.

Riccardo Ceccarelli, consultant pentru Formula Medicine, companie care colaborează cu Sinner, a confirmat că astfel de suspiciuni au ajuns și la urechile sale. El a avertizat că atenția nu se îndreaptă doar spre tânărul italian, ci și către alte mari nume ale sportului mondial.

Astfel, ar fi vizate sportive precum Iga Swiatek, fost lider WTA, schioarea americană Mikaela Shiffrin și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc, campion la Monza în 2024. „Acest scenariu pune la îndoială considerabil nu doar viitorul sportului, ci și al lumii în ansamblul ei!”, a avertizat specialistul italian.

Deocamdată, informațiile rămân la nivel de ipoteză și speculație, dar impactul pe care l-ar putea avea o asemenea operațiune asupra sportului și societății este unul uriaș.

