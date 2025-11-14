Compania Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei locale de capital, a înregistrat un profit net de 5,6 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 49% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

În acelaşi timp, veniturile operaţionale ale BVB s-au menţinut aproape la acelaşi nivel, 30,6 milioane de lei, faţă de 30 milioane de lei în 9 luni/2024.

Cheltuielile operaţionale au fost de 21,4 milioane de lei, similare celor din perioada anterioară şi cu 9% sub nivelul bugetat pentru primele nouă luni ale anului, datorită reducerii cheltuielilor variabile.

În același timp, numărul angajaţilor a fost suplimentat pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii operaţionale, conform reglementărilor pieţei de capital.

Profitul operaţional a ajuns la 9,2 milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de perioada similară din 2024 şi cu 69% peste nivelul bugetat.

Trimestrul 3 aduce rezultate pozitive

În T3/2025, veniturile operaţionale au crescut cu 33% faţă de T3/2024, atingând 12,7 milioane de lei. Evoluţia a fost determinată de intensificarea activităţii de tranzacţionare, rebalansarea portofoliilor investitorilor instituţionali şi derularea cu succes a unor oferte publice.

Veniturile din tranzacţii „regular” cu acţiuni au crescut cu 9%, iar cele generate de oferte publice s-au majorat cu 185%, adică 2,5 milioane de lei.

Profitul net pentru trimestrul trei a fost de 4,9 milioane de lei, în creştere cu 135% comparativ cu T3/2024, reflectând rezultatele pozitive din activitatea de tranzacţionare.

Lichiditate şi listări în creştere

Lichiditatea totală în T3/2025 a atins 10,9 miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar segmentul acţiuni a avansat cu 26%, până la 4,7 miliarde de lei.

În primele nouă luni au avut loc 69 de listări de acţiuni şi obligaţiuni, alături de listarea a trei noi ETF-uri, valoarea rundelor de finanţare însumând 4,2 miliarde de euro.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.