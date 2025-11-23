BVB înregistrează pierderi de aproape 15 miliarde de lei, dar tranzacțiile cresc semnificativ

Pierderi importante au fost raportate de Societatea de Construcții Napoca, Compania Energopetrol și Electroaparataj

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 17 – 21 noiembrie 2025 cu o scădere a capitalizării de 14,89 miliarde de lei, echivalentul unui recul de 3,04%, ajungând la 474,59 miliarde de lei, față de 489,48 miliarde lei în perioada precedentă, potrivit datelor oficiale publicate de BVB.

În paralel, activitatea de tranzacționare s-a intensificat, valoarea schimburilor cu acțiuni urcând cu 80,62%, până la 690,45 milioane de lei, comparativ cu 382,27 milioane lei în săptămâna anterioară. Cea mai tranzacționată zi a fost marți, 18 noiembrie, cu un rulaj de 392,16 milioane de lei, în timp ce miercuri, 19 noiembrie, s-a înregistrat cea mai redusă activitate, de 53,54 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 22.619,07 puncte. Pe segmentul principal, cele mai lichide titluri au fost acțiunile Aquila Part Prod Com, cu tranzacții de 334,88 milioane lei, în scădere cu 4,05%. Următoarele poziții în topul tranzacțiilor au fost ocupate de OMV Petrom (72,69 milioane lei, -3,94%) și Banca Transilvania (68,85 milioane lei, -2,49%).

Pe de altă parte, cele mai semnificative creșteri au fost consemnate de acțiunile SSIF BRK Financial Group (+8,59%), Lion Capital (+8,22%) și Promateris (+5,93%). În schimb, pierderi importante au fost raportate de Societatea de Construcții Napoca (-30,65%), Compania Energopetrol (-14,79%) și Electroaparataj (-12,29%).

Datele evidențiază o săptămână volatilă pentru piața bursieră românească: în timp ce capitalizarea totală a scăzut, interesul pentru tranzacționare a crescut considerabil, indicând o activitate intensă din partea investitorilor.

