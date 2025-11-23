Pierderi importante au fost raportate de Societatea de Construcții Napoca, Compania Energopetrol și Electroaparataj

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 17 – 21 noiembrie 2025 cu o scădere a capitalizării de 14,89 miliarde de lei, echivalentul unui recul de 3,04%, ajungând la 474,59 miliarde de lei, față de 489,48 miliarde lei în perioada precedentă, potrivit datelor oficiale publicate de BVB.

În paralel, activitatea de tranzacționare s-a intensificat, valoarea schimburilor cu acțiuni urcând cu 80,62%, până la 690,45 milioane de lei, comparativ cu 382,27 milioane lei în săptămâna anterioară. Cea mai tranzacționată zi a fost marți, 18 noiembrie, cu un rulaj de 392,16 milioane de lei, în timp ce miercuri, 19 noiembrie, s-a înregistrat cea mai redusă activitate, de 53,54 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 22.619,07 puncte. Pe segmentul principal, cele mai lichide titluri au fost acțiunile Aquila Part Prod Com, cu tranzacții de 334,88 milioane lei, în scădere cu 4,05%. Următoarele poziții în topul tranzacțiilor au fost ocupate de OMV Petrom (72,69 milioane lei, -3,94%) și Banca Transilvania (68,85 milioane lei, -2,49%).

Pe de altă parte, cele mai semnificative creșteri au fost consemnate de acțiunile SSIF BRK Financial Group (+8,59%), Lion Capital (+8,22%) și Promateris (+5,93%). În schimb, pierderi importante au fost raportate de Societatea de Construcții Napoca (-30,65%), Compania Energopetrol (-14,79%) și Electroaparataj (-12,29%).

Datele evidențiază o săptămână volatilă pentru piața bursieră românească: în timp ce capitalizarea totală a scăzut, interesul pentru tranzacționare a crescut considerabil, indicând o activitate intensă din partea investitorilor.

