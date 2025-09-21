Bursa de Valori București a bifat o săptămână ușor pozitivă, cu un plus de aproape un miliard de lei la capitalizare

Potrivit datelor transmise de instituție, în intervalul 15–19 septembrie 2025, valoarea totală a companiilor listate a urcat la 443,1 miliarde de lei, față de 442,1 miliarde cu o săptămână înainte.

Activitatea investitorilor a fost mult mai intensă: tranzacțiile cu acțiuni au cumulat 420,2 milioane de lei, dublu față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat schimburi de 205,6 milioane. Ziua de vineri, 19 septembrie, a fost cea mai aglomerată, cu un rulaj spectaculos de 306,4 milioane de lei, în timp ce marți a fost marcată de apatie, cu doar 22 de milioane de lei tranzacționați.

Indicele de referință BET a încheiat săptămâna la nivelul de 20.648,34 puncte, confirmând o tendință relativ stabilă a pieței.

Pe segmentul principal, Banca Transilvania a atras cel mai mare interes, cu schimburi ce au depășit 222,6 milioane de lei, chiar dacă titlurile au pierdut 3,69% din valoare. În topul lichidității s-au aflat și acțiunile OMV Petrom (87,8 milioane lei, -0,35%) și Hidroelectrica (21,8 milioane lei, +0,81%).

Cele mai consistente aprecieri au fost consemnate de Transelectrica, cu un salt de 6,71%, urmată de Romcab (+5%) și Transport Trade Services – TTS (+4,75%). În schimb, la categoria pierzători s-au aflat Conted, care a scăzut cu 9,13%, Carbochim (-6,9%) și Condmag (-6,67%).

În ansamblu, piața de capital românească și-a consolidat ușor valoarea, însă contrastul dintre creșterile și scăderile individuale arată volatilitatea ridicată, pe care au gestionat-o investitorii, în această perioadă.

