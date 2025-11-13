Bursele globale prind din nou avânt. La București, acțiunile Băncii Transilvania trag piața spre noi maxime

Dana Macsim
Marile piețe de capital ale lumii continuă să dea semne de forță la jumătatea săptămânii

Indicele german DAX40 s-a apropiat de pragul de 24.400 de puncte, în urcare cu aproape o mie de puncte, față de minimul atins la începutul lunii noiembrie. Pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average s-a menținut la 48.300 de puncte, foarte aproape de recordul istoric din această toamnă, scrie profit.ro.

În acest context favorabil, și Bursa de Valori București a bifat o zi de creșteri consistente. Indicele BET-XT a avansat cu 0,95%, iar principalul indice BET s-a apreciat cu 0,80%, atingând 22.286,68 puncte – un nivel susținut de un trend ascendent tot mai clar.

Motorul sesiunii a fost acțiunea-fanion a pieței, Banca Transilvania (TLV), care a urcat cu 1,62%, până la 30,12 lei/acțiune. Titlurile băncii au generat tranzacții de peste 20 milioane de lei, reprezentând o treime din lichiditatea totală de 61,22 milioane lei (aproximativ 12 milioane de euro).

În topul rulajelor s-au aflat și OMV Petrom (SNP), stabile la 0,9625 lei/acțiune, și Romgaz (SNG), care au crescut cu 1,32%, până la 9,98 lei/acțiune, fiecare cu schimburi de peste 4 milioane lei.

Un grup de emitenți cu tranzacții apropiate de 3 milioane de lei au atras, de asemenea, atenția investitorilor: Digi Communications (DIGI) a urcat cu 1,11%, la 100,20 lei/acțiune, One United Properties (ONE) cu 0,39%, la 26 lei/acțiune, iar Electrica (EL) cu 1,65%, până la 24,60 lei/acțiune.

Evoluțiile pozitive s-au reflectat în întreaga piață, cu toți indicii sectoriali în creștere. BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a câștigat 2,36%, închizând la 88.375,10 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimii 18 ani. Indicele energetic BET-NG a urcat la rândul său cu 0,31%.

Hidroelectrica (H2O) a scăzut cu 1,07%, la 120,10 lei/acțiune, în timp ce BRD Groupe Société Générale (BRD) a urcat cu 3,29%, la 22 lei/acțiune. Premier Energy (PE) a câștigat 0,22%, la 22,85 lei/acțiune, iar Nuclearelectrica (SNN) a închis în creștere cu 1,14%, la 48,65 lei/acțiune.

Tendința pozitivă confirmă apetitul investitorilor locali pentru acțiuni, într-un climat internațional dominat de optimism, pe fondul revenirii marilor burse la maxime istorice.

